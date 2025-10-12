ANSA. È tra i colleghi più anziani del servizio di emergenza urgenza del 118 della provincia di Foggia.

Da oltre 30 anni in servizio presso il 118 di San Severo.

È una scomparsa che ha sconvolto tutti”. Così il direttore della centrale operativa del 118 di Foggia e direttore del dipartimento di emergenza urgenza, Stefano Colelli, sulla scomparsa del medico Vincenzo Fernando Incoronato di 64 anni che ha perso la vita questa mattina mentre, a bordo della sua moto, stava rientrando a casa a San Paolo di Civitate percorrendo da San Severo la provinciale.

“Lo conoscevo da anni – aggiunge Colelli -. L’ultima volta l’ho visto due giorni fa quando è venuto in centrale operativa per partecipare ad un corso per l’utilizzo di device a bordo delle ambulanze. Nonostante le diverse decine di anni di servizio, era sempre attento ad aggiornamenti. Mostrava sempre entusiasmo per il suo lavoro nonostante le enormi difficoltà del sistema dell’emergenza urgenza. Non gli mancava molto per la pensione. È una perdita davvero enorme”.

