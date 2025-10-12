Edizione n° 5852

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // Degrado al Quartiere Ferrovia, la denuncia di un vigile: “Qui di tutto e di più. Appena ce ne andiamo, le risse”
11 Ottobre 2025 - ore  23:54

CALEMBOUR

GENNARO // Appello del Vescovo per la mamma di Gennaro Fiscarelli: “Chi sa qualcosa, aiuti questa donna”
12 Ottobre 2025 - ore  10:41

Home // Cronaca // Direttore 118 Foggia, ‘morte Vincenzo Incoronato sconvolge tutti’

118 Direttore 118 Foggia, ‘morte Vincenzo Incoronato sconvolge tutti’

ANSA. "Una tragedia. Un dolore immenso. È una grande perdita umana e professionale".

Foggia. Sbanda con la moto e finisce contro un palo, muore 64enne

Foggia. Sbanda con la moto e finisce contro un palo, muore 64enne - PH enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

ANSA. È tra i colleghi più anziani del servizio di emergenza urgenza del 118 della provincia di Foggia.

Da oltre 30 anni in servizio presso il 118 di San Severo.

È una scomparsa che ha sconvolto tutti”. Così il direttore della centrale operativa del 118 di Foggia e direttore del dipartimento di emergenza urgenza, Stefano Colelli, sulla scomparsa del medico Vincenzo Fernando Incoronato di 64 anni che ha perso la vita questa mattina mentre, a bordo della sua moto, stava rientrando a casa a San Paolo di Civitate percorrendo da San Severo la provinciale.

“Lo conoscevo da anni – aggiunge Colelli -. L’ultima volta l’ho visto due giorni fa quando è venuto in centrale operativa per partecipare ad un corso per l’utilizzo di device a bordo delle ambulanze. Nonostante le diverse decine di anni di servizio, era sempre attento ad aggiornamenti. Mostrava sempre entusiasmo per il suo lavoro nonostante le enormi difficoltà del sistema dell’emergenza urgenza. Non gli mancava molto per la pensione. È una perdita davvero enorme”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

