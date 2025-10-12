Foggia, accoltellato nella notte in via Arpi: 43enne ferito alla spalla

FOGGIA – Momenti di tensione nella notte tra sabato e domenica nel centro storico di Foggia. Un uomo di 43 anni è stato ferito con un coltello alla spalla in via Arpi, una delle strade principali della città vecchia. Secondo le prime ricostruzioni, il ferito si sarebbe recato autonomamente al pronto soccorso del Policlinico Riuniti per farsi medicare.

È stato il personale sanitario, come da prassi, ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto attraverso le dichiarazioni della vittima e l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’uomo, dopo le cure del caso, è stato dimesso: le sue condizioni non destano preoccupazione. Restano da chiarire i motivi dell’aggressione e l’identità dell’autore del gesto.