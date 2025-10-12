Edizione n° 5851

FOGGIA // Degrado al Quartiere Ferrovia, la denuncia di un vigile: “Qui di tutto e di più. Appena ce ne andiamo, le risse”
11 Ottobre 2025 - ore  23:54

GENNARO // Appello del Vescovo per la mamma di Gennaro Fiscarelli: “Chi sa qualcosa, aiuti questa donna”
12 Ottobre 2025 - ore  10:41

Home // Cronaca // Foggia, accoltellato nella notte in via Arpi: 43enne ferito alla spalla

CRONACA Foggia, accoltellato nella notte in via Arpi: 43enne ferito alla spalla

Secondo le prime ricostruzioni, il ferito si sarebbe recato autonomamente al pronto soccorso del Policlinico Riuniti

Foggia, accoltellato nella notte in via Arpi: 43enne ferito alla spalla

ph Foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Momenti di tensione nella notte tra sabato e domenica nel centro storico di Foggia. Un uomo di 43 anni è stato ferito con un coltello alla spalla in via Arpi, una delle strade principali della città vecchia. Secondo le prime ricostruzioni, il ferito si sarebbe recato autonomamente al pronto soccorso del Policlinico Riuniti per farsi medicare.

È stato il personale sanitario, come da prassi, ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto attraverso le dichiarazioni della vittima e l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’uomo, dopo le cure del caso, è stato dimesso: le sue condizioni non destano preoccupazione. Restano da chiarire i motivi dell’aggressione e l’identità dell’autore del gesto.

