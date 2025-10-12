ANSA. Una rete di oltre 200mila professionisti della Salute, più di 210 società medico-scientifiche federate e una crescita che supera il 30%.

È il bilancio della Fism, la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, che si prepara a un 2026 con diversi appuntamenti a partire dal Libro Bianco delle società scientifiche e dal primo Congresso Nazionale attualmente in fase di organizzazione.

Ad annunciarlo è il presidente della Federazione, Loreto Gesualdo, riconfermato per il secondo mandato, che sottolinea l’importanza di “fare squadra e sistema” per valorizzare il ruolo delle società scientifiche nel Servizio Sanitario Nazionale.

“Entro la fine di quest’anno – dice Gesualdo all’ANSA – concluderemo il programma di ascolto di tutte le federate, così da raccogliere le loro necessità e fissare in un Libro Bianco il panorama delle attività, delle criticità e delle proposte del mondo medico-scientifico”.

Fondata oltre 40 anni fa, la Fism ha conosciuto negli ultimi anni una forte espansione: “Eravamo 187 società, oggi abbiamo superato quota 210, con una crescita significativa anche tra le realtà medico-scientifiche accreditate presso il ministero della Salute.

Tutti – prosegue Gesualdo – hanno bisogno di essere ascoltati e rappresentati: la Fism, che costituisce la voce più autorevole e rappresentativa del sistema delle società scientifiche, nasce proprio per questo”.

La Federazione, aggiunge Gesualdo “è una cerniera tra comunità medico-scientifiche, Regioni, territori e Istituzioni e un ponte di confronto tra il mondo ospedaliero, accademico e quello del Servizio Sanitario Nazionale, in dialogo con gli Enti nazionali e internazionali. Il nostro obiettivo resta quello di mettere il paziente, visto come persona, al centro della nostra attenzione promuovendo percorsi di informazione e sensibilizzazione per consolidare una vera alleanza terapeutica e strategica – conclude il presidente Fism – tra medico e paziente/persona, nell’interesse dell’intero sistema Paese”.

