Home // Manfredonia // Gesualdo (Fism), nel 2026 Libro Bianco società medico scientifiche

GESUALDO Gesualdo (Fism), nel 2026 Libro Bianco società medico scientifiche

Una rete di oltre 200mila professionisti della Salute, più di 210 società medico-scientifiche federate e una crescita che supera il 30%.

GESUALDO ANSA

GESUALDO - ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

ANSA. Una rete di oltre 200mila professionisti della Salute, più di 210 società medico-scientifiche federate e una crescita che supera il 30%.

È il bilancio della Fism, la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, che si prepara a un 2026 con diversi appuntamenti a partire dal Libro Bianco delle società scientifiche e dal primo Congresso Nazionale attualmente in fase di organizzazione.

Ad annunciarlo è il presidente della Federazione, Loreto Gesualdo, riconfermato per il secondo mandato, che sottolinea l’importanza di “fare squadra e sistema” per valorizzare il ruolo delle società scientifiche nel Servizio Sanitario Nazionale.

“Entro la fine di quest’anno – dice Gesualdo all’ANSA – concluderemo il programma di ascolto di tutte le federate, così da raccogliere le loro necessità e fissare in un Libro Bianco il panorama delle attività, delle criticità e delle proposte del mondo medico-scientifico”.
Fondata oltre 40 anni fa, la Fism ha conosciuto negli ultimi anni una forte espansione: “Eravamo 187 società, oggi abbiamo superato quota 210, con una crescita significativa anche tra le realtà medico-scientifiche accreditate presso il ministero della Salute.

La Federazione, aggiunge Gesualdo “è una cerniera tra comunità medico-scientifiche, Regioni, territori e Istituzioni e un ponte di confronto tra il mondo ospedaliero, accademico e quello del Servizio Sanitario Nazionale, in dialogo con gli Enti nazionali e internazionali. Il nostro obiettivo resta quello di mettere il paziente, visto come persona, al centro della nostra attenzione promuovendo percorsi di informazione e sensibilizzazione per consolidare una vera alleanza terapeutica e strategica – conclude il presidente Fism – tra medico e paziente/persona, nell’interesse dell’intero sistema Paese”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Nessun campo trovato.