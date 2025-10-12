Il confine tra due storie giudiziarie destinate a segnare la cronaca italiana – il delitto di Garlasco e l’inchiesta sul cosiddetto “sistema Pavia” – si fa sempre più labile. A unirle, ancora una volta, il nome di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, oggi al centro dell’indagine condotta dalla Procura di Brescia insieme al collega Pietro Paolo Mazza, ora in servizio a Milano. Entrambi sono accusati di corruzione e peculato: un giro di denaro da circa 750 mila euro e una decina di auto di grossa cilindrata finite nel mirino degli inquirenti.

Le contestazioni, contenute in pochi fogli ma dense di dettagli, parlano di un presunto sistema di favori e scambi illeciti tra magistrati, imprenditori e uomini delle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno ricostruendo i flussi economici legati all’acquisto, alla rivendita e alla manutenzione dei veicoli “per sé o per i familiari”, con un’attenzione particolare ai pagamenti di tagliandi, gomme e spese accessorie.

Lo “stanzone” delle intercettazioni

Il cuore pulsante del sistema, secondo la ricostruzione bresciana, era lo stanzone delle intercettazioni della Procura pavese, un ambiente riservato dove transitavano le operazioni di ascolto e dove, tra il 2018 e il 2021, operava una squadra di carabinieri di fiducia di Venditti. Lì, a dirigere i lavori, c’era Pietro Paolo Mazza, assegnatario ufficiale del reparto.

Il racconto di Giampiero Ezzis, all’epoca militare del nucleo informativo e oggi testimone chiave, offre un ritratto netto del clima che si respirava: “Funzionava che se eri nelle sue grazie venivi esaltato, altrimenti eri affossato”, ha detto riferendosi all’ex procuratore Venditti. Una logica di fedeltà e silenzi, che secondo gli inquirenti potrebbe aver inciso anche sulla gestione di fascicoli delicati come quello del delitto di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007.

Le testimonianze che riaprono ferite

Nell’ambito della stessa inchiesta bresciana sono stati ascoltati anche i genitori di Andrea Sempio, il giovane amico di Chiara Poggi il cui DNA era stato rinvenuto sotto le unghie della vittima. Con loro, il 26 settembre, ha deposto anche l’ex maresciallo Giuseppe Spoto, che ha raccontato le pressioni subite durante le indagini: “Venditti mi fece fretta sulle intercettazioni, voleva solo archiviare”.

Spoto, già noto per aver negato ogni legame economico con la famiglia Sempio, è oggi una delle voci che contribuiscono a delineare i contorni di un sistema dove la velocità delle decisioni e la gestione personalistica degli atti sarebbero state la norma, più che l’eccezione.

I “boss” dello stanzone

A ricostruire la mappa dei protagonisti è stata La Repubblica, che descrive una squadra interna strutturata e gerarchica. Ai vertici, due figure chiave: Antonio Scoppetta, ex maresciallo condannato a 4 anni e 6 mesi per corruzione, uomo “dal portafoglio sempre gonfio e un debole per il gioco”, e Silvio Sapone, luogotenente ricordato per aver giudicato “irrilevanti” le intercettazioni di Andrea Sempio nel caso Garlasco.

Erano loro, sostiene l’accusa, i veri “boss” dell’ufficio, grazie al rapporto privilegiato con Venditti. Attorno a loro ruotavano altri nomi ricorrenti, come Maurizio Pappalardo, ex maggiore che – pur senza titolo formale – avrebbe avuto libero accesso ai fascicoli d’indagine, e Cristiano D’Arena, titolare della società Esitel, fornitrice dei servizi di ascolto per la procura, e della CrService, che gestiva il noleggio delle auto utilizzate nelle indagini.

Pranzi, affari e relazioni pericolose

Il legame tra magistrati, carabinieri e imprenditori si sarebbe cementato anche fuori dagli uffici. Secondo le carte bresciane, gli incontri tra i membri della squadra e D’Arena avvenivano regolarmente in un ristorante gestito dal fratello dell’imprenditore, divenuto luogo abituale di ritrovo e convivialità. Un intreccio “anomalo”, scrivono gli inquirenti, dove la linea tra rapporti di lavoro e interessi privati sembrava dissolversi tra pranzi e favori.

L’inchiesta che scuote la magistratura lombarda

La Procura di Brescia ora vuole fare piena luce su questo mosaico di relazioni, sospetti e denaro. Gli investigatori stanno setacciando decine di documenti, intercettazioni e bilanci per ricostruire come e da chi siano stati acquistati i veicoli, a chi siano poi finiti e con quali risorse.

Sul tavolo anche la posizione di alcuni ufficiali che, secondo i testimoni, “gestivano” le indagini più sensibili a seconda dell’umore o delle direttive dei vertici. Un metodo di lavoro che, se confermato, getterebbe ombre pesanti non solo sulla procura pavese di quegli anni, ma sull’intero sistema giudiziario lombardo.

Un nodo ancora irrisolto

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, la nuova inchiesta risveglia dunque vecchie domande. Le intercettazioni ignorate, le archiviazioni accelerate, i legami tra apparati investigativi e poteri economici tornano a formare un quadro che inquieta. “Se eri nelle grazie di Venditti, lavoravi. Altrimenti sparivi”, ha detto un testimone. Parole che, oggi più che mai, pesano come pietre su una vicenda che continua a intrecciare cronaca nera e potere giudiziario.