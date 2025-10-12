Incidente sulla SS16 all’altezza di Orta Nova: cinque feriti, due in codice rosso

Grave incidente nella notte lungo la SS 16, nei pressi di Orta Nova. Intorno alle 4 del mattino, un’auto — per cause ancora in corso di accertamento — è uscita di strada autonomamente, finendo fuori carreggiata.
A bordo del veicolo si trovavano cinque persone, tutte residenti in provincia di Foggia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.
Due dei feriti sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali del territorio, mentre gli altri tre hanno riportato lesioni di minore entità.
Le indagini sono in corso per stabilire la dinamica esatta dell’incidente.