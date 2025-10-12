Edizione n° 5851

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // Degrado al Quartiere Ferrovia, la denuncia di un vigile: “Qui di tutto e di più. Appena ce ne andiamo, le risse”
11 Ottobre 2025 - ore  23:54

CALEMBOUR

GENNARO // Appello del Vescovo per la mamma di Gennaro Fiscarelli: “Chi sa qualcosa, aiuti questa donna”
12 Ottobre 2025 - ore  10:41

Home // Cronaca // Incidente sulla SS16 all’altezza di Orta Nova: cinque feriti, due in codice rosso

CRONACA Incidente sulla SS16 all’altezza di Orta Nova: cinque feriti, due in codice rosso

A bordo del veicolo si trovavano cinque persone, tutte residenti in provincia di Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Grave incidente nella notte lungo la SS 16, nei pressi di Orta Nova. Intorno alle 4 del mattino, un’auto — per cause ancora in corso di accertamento — è uscita di strada autonomamente, finendo fuori carreggiata.

A bordo del veicolo si trovavano cinque persone, tutte residenti in provincia di Foggia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Due dei feriti sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali del territorio, mentre gli altri tre hanno riportato lesioni di minore entità.

Le indagini sono in corso per stabilire la dinamica esatta dell’incidente.

