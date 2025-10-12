Edizione n° 5851

FOGGIA // Degrado al Quartiere Ferrovia, la denuncia di un vigile: “Qui di tutto e di più. Appena ce ne andiamo, le risse”
11 Ottobre 2025 - ore  23:54

CALEMBOUR

GENNARO // Appello del Vescovo per la mamma di Gennaro Fiscarelli: “Chi sa qualcosa, aiuti questa donna”
12 Ottobre 2025 - ore  10:41

Home // Attualità // La Miami d’Italia: dove sorgerà il distretto di case di lusso da milioni di euro

ATTUALITA' La Miami d’Italia: dove sorgerà il distretto di case di lusso da milioni di euro

Un nuovo quartiere di design per milionari sta per essere completato sul mare, in Italia

La Miami d’Italia: dove sorgerà il distretto di case di lusso da milioni di euro

ph Fanpage.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Ottobre 2025
Attualità // Live //

Un nuovo distretto di design sta per sorgere in Italia. Porta la firma di uno dei più importanti nomi dell’architettura, Richard Meier, e rappresenta un’offerta residenziale senza precedenti sulla costa italiana per i milionari di tutto il mondo. Con prezzi al metri quadrato che vanno dai 7.000 ai 16.000 euro, lo Jesolo Lido Village verrà completato entro il 2026.

Jesolo Lido Village è il nuovo distretto del lusso sulla spiaggia di Jesolo. Si tratta di un progetto avveniristico firmato dall‘architetto di fama mondiale Richard Meier & Partners che trasformerà il litorale veneziano in una Miami italiana con volumi tutti bianchi, appartamenti extra lusso, suite e piscine sulla spiaggia di Jesolo: “Sto creando un nuovo concetto di spazio – spiega Richard Meier – dove trascorrere le vacanze e il tempo libero, utilizzando come unità di misura le dimensioni umane”.

La vista da Jesolo Lido Village

Bianco diffuso e pareti di vetro caratterizzano il design del nuovo distretto voluto da Peter Reichegger, fondatore di RIV, che ha scelto Meier per il progetto, ispirato alla qualità incontaminata della luce naturale sul litorale veneziano. Jesolo Lido Village, ideato dall’architetto newyorchese nel 2001 ma non ancora completato, è già diventato l’icona del design residenziale sulla costa veneziana.

Lo riporta Fanpage.it

