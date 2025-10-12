Manfredonia, il PalaDante si ferma per ricordare Pino Tauro: commozione e applausi

La comunità sportiva di Manfredonia ha voluto rendere omaggio a Pino Tauro, figura storica della pallavolo locale, recentemente scomparso, con un momento di intenso raccoglimento in occasione della prima partita casalinga del Volley Manfredonia contro il Lucera.

Pochi istanti prima del fischio d’inizio, il PalaDante si è fermato in un silenzio carico di emozione: atleti, dirigenti e tifosi hanno voluto ricordare un uomo che ha dedicato la vita allo sport, trasmettendo passione, dedizione e valori autentici. Nel cuore della serata, il messaggio più forte: “Ciao Pino, Sarai sempre con noi!”.

Un tributo semplice ma profondo, per chi ha lasciato un segno indelebile nella storia e nel cuore della pallavolo manfredoniana.