FOGGIA // Degrado al Quartiere Ferrovia, la denuncia di un vigile: "Qui di tutto e di più. Appena ce ne andiamo, le risse"
11 Ottobre 2025 - ore  23:54

GENNARO // Appello del Vescovo per la mamma di Gennaro Fiscarelli: "Chi sa qualcosa, aiuti questa donna"
12 Ottobre 2025 - ore  10:41

Monte Sant'Angelo, una città di artisti e di pellegrini

Monte Sant'Angelo, una città di artisti e di pellegrini

Dopo sessantacinque anni, nel 2002 Bartolomeo Campanile è tornato nella sua terra, Monte Sant'Angelo

Monte Sant'Angelo, una città di artisti e di pellegrini.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Ottobre 2025
Monte S. Angelo

Bartolomeo Campanile, nato a Monte Sant’Angelo il 10 gennaio 1921, deceduto a Milano il 06 ottobre 2016. Nell’ottobre del 1937, Bartolomeo è emigrato che aveva 16 anni, una emigrazione culturale, per studiare l’arte della pittura. Destinazione Milano, nella scuola del Castello, all’Accademia di Brera. Dopo sessantacinque anni, nel 2002 Bartolomeo Campanile è tornato nella sua terra, Monte Sant’Angelo.

Per mostrare alla sua gente, ai montanari che non è partito invano. C’è chi torna al suo paese con auto lussuose, chi con abiti eleganti. Bartolomeo è tornato con una ventina di quadri. Post espressionismo: < È un dovere, ma è anche un modo per farmi conoscere dai miei concittadini>. Monte Sant’Angelo gli è rimasta impressa sulle tele e nel suo cuore. “Il Garganico” si è sempre firmato. E ha gli occhi lucidi per la commozione. Monte Sant’Angelo per lui resta sempre un incanto.

Nella galleria accoglie gente all’interno della mostra, racconta di aver girato nel quartiere medievale, il più antico, lo Junno, il borgo che attira migliaia di visitatori, per le sue casa caratteristiche e i suoi comignoli multiformi, da questo rione ci si affaccia sul Golfo di Manfredonia, è un piacere che non si dimentica: < Sono nato nel quartiere Sant’Oronzo, nelle vicinanze dell’ex convento di San Francesco in via Raffaele Cassa n. 18, le mie spoglie devono tornare qui nel mio amato paese>.

Qualche anno fa Bartolomeo ebbe un incontro con degli amministratori del Comune e fece un’ottima proposta, aveva intenzione di regalare diverse tele alla città di Monte Sant’Angelo, la sua terra, di un valore di circa 20 mila euro, in cambio aveva chiesto un monumentino al cimitero ed una sala a lui intestata dove i quadri dovevano essere esposti. Non se ne fece nulla.

di Michele Piemontese

