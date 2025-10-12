Palermo, un giovane tenta di sedare una rissa, ucciso con un colpo di pistola

Ha provato a fermare una rissa, a soccorrere un ragazzo vittima di un pestaggio, ma è stato ucciso con un colpo di pistola. L’omicidio nella notte a Palermo, nei pressi del Teatro Massimo, zona di “movida” notturna. La vittima, Paolo Taormina, figlio dei proprietari di uno dei locali della zona, aveva 21 anni.

Il ragazzo intorno alle tre del mattino si è accorto che un gruppo aveva aggredito un coetaneo ed è intervenuto in suo aiuto. Ma uno dei giovani coinvolto nella rissa, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco a distanza ravvicinata puntando dritto alla fronte del 21enne, per poi fuggire a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La madre del ragazzo ucciso: “La mia vita è distrutta”

“Ma come si fa? Qual è la motivazione. Mi hanno distrutto la vita. Come si fa a sparare intesta a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza”. Urla disperata la madre del giovane ucciso la scorsa notte a Palermo. Attorno alla donna parenti e amici che cercano di consolarla. Tanti i giovani ancora vicini al pub dove si è consumato il delitto.

Un amico della vittima: “Picchiavano un ragazzino e Paolo ha detto loro di smetterla”

“C’era una rissa. In dieci picchiavano un ragazzino. Paolo è uscito e ha detto loro di smetterla e di spostarsi perché loro dovevano lavorare. Sembrava finita, quando uno lo ha colpito a distanza ravvicinata”. Così uno dei giovani che ieri era davanti a O Scruscio racconta l’omicidio. “Stava lavorando. Si stava guadagnando il pane. Come si fa ad ucciderlo per una banale rissa?”, si chiede il giovane amico della vittima.

I carabinieri del reparto operativo di Palermo che indagano sull’omicidio del giovane, sono alla ricerca del giovane che ha sparato.

