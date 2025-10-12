Palombella Rossa: nuove rotte per la politica e l’impegno civile. Angelo Riccardi: “Un laboratorio di idee"

Un progetto “non ancora identificato”, una sorta di UFO politico-culturale che attraversa lo spazio della partecipazione civile e delle nuove forme di rappresentanza. Così Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia, definisce Palombella Rossa, l’iniziativa che porta il nome del celebre film di Nanni Moretti, ma che qui si trasforma in un simbolo di rinascita, ricerca e impegno collettivo.

“Non so ancora cosa diventerà – spiega Riccardi –. Potrebbe essere uno spazio fisico, un luogo virtuale, un blog, una fondazione o qualcosa di completamente diverso. Quello che so, con certezza, è che indosserò ancora la cuffietta, pronto a tuffarmi in acqua per lottare su ogni pallone, come ho sempre fatto nella mia vita. Senza mai risparmiarmi”.

Tra memoria e futuro: una nuova grammatica dell’impegno

L’ex sindaco parla di Palombella Rossa come di un laboratorio di idee e di esperienze, un terreno di sperimentazione dove la memoria politica incontra le nuove sensibilità sociali. “A differenza del protagonista di Moretti, Michele Apicella – sottolinea – io non ho smarrito la memoria. Porto con me il racconto di anni intensi e difficili, ma anche la voglia di comprendere i linguaggi nuovi con cui la politica oggi si esprime e comunica”.

L’obiettivo è chiaro: trovare un nuovo alfabeto per la rappresentanza, un linguaggio capace di unire e non di dividere, di ricostruire fiducia tra cittadini e istituzioni, tra realtà locali e orizzonti globali. “La politica si è rimessa in cammino – aggiunge Riccardi –. Stanno emergendo nuove forme di partecipazione e di impegno collettivo. Con Palombella Rossa vogliamo capirle, studiarle, viverle da protagonisti”.

Un laboratorio di sogni, visioni e soluzioni

Riccardi descrive il progetto come uno spazio di confronto aperto, dove riflettere sulle grandi trasformazioni del presente: dal cambiamento climatico alla giustizia sociale, dalle crisi della democrazia alle nuove sfide della comunicazione. “Palombella Rossa – dice – vuole essere un laboratorio di sogni e di visioni, ma anche di strumenti e soluzioni concrete. Non un luogo di nostalgia, bensì di rigenerazione civile”.

La metafora sportiva che accompagna il titolo – la pallanuoto, la “cuffietta”, la “lotta su ogni pallone” – diventa simbolo di tenacia e resistenza: “Come in acqua, anche nella vita pubblica serve fiato, coraggio e disciplina. L’impegno non è mai una pausa, è movimento continuo, è immersione totale nella realtà”.

Oltre l’io, verso il noi

In un’epoca dominata dai personalismi, Riccardi rivendica la centralità del “noi” come orizzonte etico e politico. “Ho sempre cercato la felicità del noi, mai l’appagamento dell’io – afferma –. Continuo a credere in un impegno pubblico fondato sulla condivisione, sulla cooperazione e sul rispetto reciproco. È da qui che può ripartire la politica: dal riconoscersi parte di una comunità”.

Palombella Rossa, dunque, non è soltanto un nome evocativo, ma una promessa di metodo e di stile: dialogare, coinvolgere, costruire ponti tra generazioni e territori. “Sarà un viaggio – conclude Riccardi – verso i confini dell’impegno civico, alla ricerca di nuove rotte che uniscano memoria, futuro e cambiamento”.

Un nuovo capitolo dell’impegno pubblico

Con Palombella Rossa, Angelo Riccardi apre un nuovo capitolo della sua esperienza pubblica, ponendo al centro la riflessione collettiva e la partecipazione attiva. Il progetto, ancora in divenire, nasce dal bisogno di interpretare il presente con strumenti nuovi, senza dimenticare le radici di una storia fatta di passioni, errori, battaglie e idee. Un invito, in fondo, a tornare a nuotare insieme, con la stessa forza e lo stesso entusiasmo di chi sa che la partita – come la vita pubblica – non si vince da soli.