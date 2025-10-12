Edizione n° 5852

Degrado al Quartiere Ferrovia, la denuncia di un vigile: "Qui di tutto e di più. Appena ce ne andiamo, le risse"
11 Ottobre 2025 - ore  23:54

Appello del Vescovo per la mamma di Gennaro Fiscarelli: "Chi sa qualcosa, aiuti questa donna"
12 Ottobre 2025 - ore  10:41

Prima giornata di gara di grandi emozioni. Colpi di scena al via del 15° Rally Porta del Gargano

RALLY PORTA DEL GARGANO Prima giornata di gara di grandi emozioni. Colpi di scena al via del 15° Rally Porta del Gargano

L'occasione è resa ancora più accesa dalla validità di questa gara come prova conclusiva della Coppa Aci Sport per la Zona 8, che racchiude le regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //
Il 15° Rally Porta del Gargano – 5° Trofeo Città di Vieste, che ha visto partire nel pomeriggio odierno 42 equipaggi, si è aperto in modo spettacolare, con la Superprova su circuito cittadino allestito nella cittadina garganica. L’occasione è resa ancora più accesa dalla validità di questa gara come prova conclusiva della Coppa Aci Sport per la Zona 8, che racchiude le regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.
Presenti al via anche gli assessori di Vieste Gaetano Desimio (Sport, Trasporti e Attività Produttive) e Gaetano Paglialonga (Grandi Eventi), l’Organizzazione della ASD Piloti Sipontini ha offerto al tanto pubblico intervenuto una giornata di Motorsport del tutto inedita, con i primi confronti a cronometro che si sono svolti sul tracciato di 2,1 Km allestito sul piazzale antistante il Porto Turistico.
Lungo questo percorso non sono mancate le difficoltà, che in molti casi hanno sovvertito i pronostici. Colui che invece ha rispettato le attese è stato il pilota di Manfredonia (FG) Giuseppe Bergantino, in coppia con Mirko Di Vincenzo sulla loro Skoda Fabia R5 di classe Rally2. Bergantino è stato autore del miglior tempo in apertura di gara ma, causa un anticipo nel passaggio al successivo controllo orario, è stato penalizzato di 1′, precipitando al 14. posto. Da quel momento, si è aperta per lui una stupefacente rincorsa.
Tribuzio-Cipriani chiudono al comando la prima frazione di gara.
Il pilota di Pontecorvo (FR) Carmine Tribuzio, in coppia con Mattia Cipriani su Skoda Fabia RS, hanno preso il comando, chiudendo in testa alla gara al rientro notturno a Vieste, al termine delle quattro Prove Speciali previste oggi. La loro gara è stata accorta, mentre Bergantino si è lanciato in un recupero clamoroso, vincendo tutte le Prove Speciali per risalire infine al 3. posto, con un distacco ridotto a 26″2. Mentre Tribuzio si è limitato ad amministrare un vantaggio notevole, anche Alessandro D’Avelli e Luigi D’Annibale (Peugeot 208) hanno compiuto la loro impresa, chiudendo la prima giornata al 2. posto a soli 11″9 dal leader. Per la giornata di domani, che annuncia nuove intense battaglie, la lotta per il podio si è delineata tra questi tre equipaggi.
Sopra, il pubblico di Vieste osserva il passaggio di Tribuzio-Cipriani durante la Superprova al Porto Turistico.
D’Avelli tenta il tutto per tutto.
In questa ultima occasione di stagione, per aspirare alla vittoria delle Coppe Aci Sport di categoria, molto appassionante è anche la volata in classe Rally4. D’Avelli, oltre a correre per le prime tre posizioni assolute, è anche leader di questa categoria, posizione che, se confermata all’arrivo, potrebbe consegnarli il successo finale. In difficoltà è infatti il capoclassifica provvisorio, Davide Maglione (Lancia Ypsilon), che ha sofferto dello spegnimento della fanaleria supplementare nelle prove notturne più impegnative.
Si riprende domani: altre 5 Prove Speciali, prima dell’arrivo a Vieste.
Domani si corre sul versante Nord del promontorio garganico: saranno tre i passaggi sulla Prova Speciale di Peschici in località Croci, a partire dalle ore 9:23, e due i tratti cronometrati a Vico del Gargano in località Calenella, a incominciare dalle dalle 9:59. L’arrivo finale è infine previsto a Marina Piccola di Vieste alle 16:45. Il canale Aci Sport TV trasmetterà un servizio sulla seconda giornata alle 21:00, che sarà seguito dal report finale di 15 minuti in programma giovedì 16 ottobre, alle ore 19:00. Aci Sport TV è visibile sul canale Sky 228 e in live streaming, su acisport.it e sulle pagine social Facebook e YouTube.
Sopra, uno scorcio di Vieste con le auto da gara durante la sosta notturna.

1 commenti su "Prima giornata di gara di grandi emozioni. Colpi di scena al via del 15° Rally Porta del Gargano"

  1. Scusatemi, la partenza del rally ” Porta del Gargano” non era da Manfredonia???.
    Vieste potrebbe essere il corridoio, e non la porta.

Lascia un commento

