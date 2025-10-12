Giuseppe Bergantino domina e trionfa – non senza colpi di scena – nella 15ª edizione del Rally Porta del Gargano. Secondo posto per Tribuzio, mentre D’Avelli completa il podio.

Con la giornata di domenica si è chiusa la quindicesima edizione del Rally Porta del Gargano, appuntamento ormai immancabile per appassionati e addetti ai lavori. Motori rombanti, adrenalina alle stelle e l’inconfondibile odore di gomma ad ogni curva hanno regalato un weekend di spettacolo e passione.

L’evento ha registrato un’ottima affluenza di pubblico sin dal sabato: un gran numero di tifosi ha gremito le prove speciali e il parco assistenza, creando un’atmosfera elettrizzante e coinvolgente.

La gara è stata avvincente e combattutissima, ricca di colpi di scena e con distacchi ridottissimi in quasi tutte le classi. Gli equipaggi sono stati messi a dura prova dalla complessità tecnica del percorso, con verdetti decisi solo negli ultimi 12,97 km della PS9 “Peschici”, prova decisiva per le classifiche di classe e per quella assoluta.

A salire sul gradino più alto del podio è stato l’equipaggio numero 1, Giuseppe Bergantino – Mirko Di Vincenzo, su Skoda Fabia R5, con un tempo totale di 47’10.3, precedendo di soli 6,6 secondi il duo Carmine Tribuzio – Mattia Cipriani.

Una vittoria pienamente meritata per Bergantino, che conquista così la dodicesimaal Rally Porta del Gargano e la quinta consecutiva, confermandosi re incontrastato dell’evento.

Un successo frutto di dominio e superiorità tecnica, ma anche di carattere: il pilota di Manfredonia ha acceso la gara fin dalle prime battute con il primo colpo di scena del weekend, un minuto di anticipo al controllo orario della SS2, che gli è costato un minuto di penalità.

Da quel momento è iniziata una rimonta difficile ma spettacolare. Come spesso accade nei rally, fino all’ultimo metro nulla è scritto: ogni curva può riservare una sorpresa.

Bergantino ha vinto tutte le prove speciali dell’evento, recuperando secondi su secondi e ribaltando una classifica che sembrava ormai compromessa. La vittoria è arrivata proprio nell’ultima prova speciale, coronando una rimonta clamorosa, considerata la penalità e il poco margine chilometrico per recuperare.

Secondo posto per l’equipaggio numero 2, Carmine Tribuzio – Mattia Cipriani, su Skoda Fabia RS, protagonisti di una gara solida e costante.

Approfittando della penalità inflitta a Bergantino, erano riusciti a portarsi al comando e a gestire il vantaggio per buona parte della competizione, ma il ritorno del pilota sipontino è stato inarrestabile.

Nonostante un margine di 53,6 secondi dopo la SS2, Tribuzio e Cipriani non sono riusciti a contenere la rimonta del duo vincente.

All’equipaggio numero 2 va comunque riconosciuta una prova consistente, con ottime prestazioni rispetto al resto della classe R5.

Sul terzo gradino del podio uno straordinario Alessandro D’Avelli, navigato da Luigi D’Annibale, con un tempo totale di 49’14.0.

A bordo di una Rally4, i due hanno compiuto un’impresa, lasciandosi alle spalle ben due vetture di categoria R5, tra quelle giunte al traguardo.

Un podio conquistato grazie a costanza, precisione e una guida pulita, che ha permesso loro di chiudere con 55,6 secondi di vantaggio su Tortorici (classe R5), assicurandosi così un terzo posto più che meritato.

Da segnalare un incidente nella SS8, che ha coinvolto la vettura numero 7 dell’equipaggio Laudati–Lepore, causando un’interruzione momentanea della prova e qualche ritardo.

Vincitori di classe:

Rally5: Panichella–Panichella su Renault Clio

N3: Stilla–Stilla su Renault Clio

K10: Guerra–Guerra su Peugeout 106

S1600 Plus: Alberti–Demeo su Citroën C2 VTS

A6: Gelfusa–Manco su Peugeot 106 S16

A7: Taglienti–Bosetti su Renault Clio Williams

N2: Rivellino–D’Angelo su Peugeot 106 S16

R3: Di Vito–Liburdi su Renault Clio

Partecipanti unici di classe:

A8: Centonze–Cotrufo su Lancia Delta

RS 1400: Coletta–Palamà su Peugeot 106

RSTB 1400: Bruno–Lifonso su Grande Punto Abarth

Testo e foto a cura di Matteo Pio Rinaldi