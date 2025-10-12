Edizione n° 5852

FOGGIA // Degrado al Quartiere Ferrovia, la denuncia di un vigile: “Qui di tutto e di più. Appena ce ne andiamo, le risse”
11 Ottobre 2025 - ore  23:54

GENNARO // Appello del Vescovo per la mamma di Gennaro Fiscarelli: “Chi sa qualcosa, aiuti questa donna”
12 Ottobre 2025 - ore  10:41

BARLETTA Rissa in stazione, De Santis (PD): “Potenziare il Posto di Polizia Ferroviaria al più presto”

Domenico De Santis (PD): "Il partito non è un autobus turistico in cui salire per essere eletti"

Domenico De Santis (PD) Fonte Immagine: trmtv

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Ottobre 2025
Rissa in stazione, De Santis (PD): “Potenziare il Posto di Polizia Ferroviaria al più presto”

Quanto accaduto ieri alla stazione ferroviaria di Barletta è molto preoccupante. Non di notte, non in una zona isolata, ma di sabato sera, intorno alle 19, nella parte centrale della stazione, affollata da viaggiatori e persone di passaggio. Una rissa in mezzo alla folla che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori se non fosse stato per l’intervento delle forze dell’ordine, carabinieri e polizia, che sono riusciti, con un carabiniere leggermente ferito, a evitare che la rissa degenerasse.

La situazione di degrado e pericolo in quel luogo è nota ed è tale da tempo. Circa un mese fa il sindacato di polizia lamentava la carenza di organici, con soli sette agenti. L’arrivo di altre pochissime unità di certo non risolve il problema. Sia perché la stazione di Barletta è uno snodo fondamentale per il trasporto ferroviario di tutta la provincia BAT e non può bastare un organico di una decina di agenti, se si considerano, turni, ferie, riposi ed eventuali malattie.

Chiediamo, pertanto, un intervento serio affinchè la dotazione di personale sia adeguata alla situazione e tempi certi e celeri. La stazione di Barletta ha bisogno di un presidio all’altezza del luogo e del contesto di estremo degrado che la caratterizza e che deve essere affrontato anche con altri strumenti, anche di Pronto intervento sociale, per prevenire situazioni di violenza e pericolo per la pubblica incolumità.

PD Puglia Ufficio Stampa

