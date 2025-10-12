Edizione n° 5852

FOGGIA Stop Littering in zona Campo degli Ulivi (FOTOGALLERY)

Continua senza sosta la lotta de La Via della Felicità di Foggia contro l'invasione dei rifiuti selvaggi che sono per terra.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Ottobre 2025
Foggia // Lifestyle //

Per rispondere all’ultima segnalazione dei residenti, gli ecovolontari ed ecovolontarie de La Via della Felicità di Foggia, hanno eseguito domenica 12 ottobre in mattinata, una capillare azione di rimozione di mozziconi di sigarette, contenitori in vetro, alluminio e plastica, tappi in metallo e plastica, scontrini, volantini pubblicitari, gratta e vinci, carte di caramelle ed altri micro-rifiuti che le aree verdi e le aiuole nei pressi del Campo degli Ulivi.

Se dobbiamo ottenere una Foggia sempre meno inquinata e più accogliente e contribuire a contrastare l’abbandono dei rifiuti che sono per terra, affiniamo i nostri riflessi ed usiamo gli appositi contenitori dei rifiuti, siamo cortesi con l’ambiente che ci ospita ed uniamoci alle giornate di Clean-Up 2025, organizzate da La Via della Felicità di Foggia.

Marina Biancardino, promotrice de La Via della Felicità, ringrazia i nuovi ecovolontari, come Franco e Maria e tutte le persone che volontariamente si impegnano nell’attività anti Littering a Foggia. Come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità “La felicità consiste nell’impegnarsi in attività di valore.”

Per partecipare e ricevere maggiori informazioni seguiteci sulla pagina Facebook del gruppo, chiamateci al numero 349.809.2540 (Marina) o scriveteci una mail a laviadellafelicitafoggia@gmail.com.

PROSSIMO APPUNTAMENTO:

Domenica 26 ottobre alle ore 10:30 sempre in zona Campo degli Ulivi per completare il lavoro, con ritrovo in Via Giuseppe Parini.

1 commenti su "Stop Littering in zona Campo degli Ulivi (FOTOGALLERY)"

Lascia un commento

Nessun campo trovato.