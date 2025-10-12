Valerio Santoro trionfa alla 4ª Corri Lesina: primo assoluto con una gara perfetta

Lesina (FG), 12 ottobre 2025 – Valerio Santoro conquista con autorevolezza la 4ª edizione della “Corri Lesina”, chiudendo la gara in 31 minuti e 28 secondi. L’atleta della Polisportiva Eppe Merla ha risposto all’invito dell’amico Emanuele Zuccaro, onorandolo nel migliore dei modi: con una vittoria netta, frutto di preparazione, disciplina e grinta.
“Gara veloce, gestita al meglio, nonostante i durissimi allenamenti in vista della mezza maratona e della maratona”, ha commentato Santoro, visibilmente soddisfatto al traguardo.
Come sempre, parole di gratitudine per la famiglia e per il fratello Dario, che lo supportano costantemente, e per la sua società, definita “una grande famiglia in verde”, simbolo di appartenenza e amicizia sportiva.
Un ringraziamento speciale è andato anche agli sponsor che lo accompagnano nel percorso agonistico:
Lo Specialista – Gianluca Vallese, Sottolestelle, Giuseppe de Filippo (Stato Quotidiano), Ital Brokers, TM Costruzione Matteo Triggiani, Gianni Di Cosmo – Di Cosmo Carni e Food.
Classifica Maschile – 4ª Corri Lesina 2025
|Posizione
|Atleta
|Società
|Tempo
|1
|SANTORO VALERIO
|ASD Polisportiva Eppe Merla
|00:31:28
|2
|MANUPPELLI MATTEO
|A.S.D. Atletica Apricena
|00:33:05
|3
|MARINELLI GIUSEPPE
|ASD Montemiletto Team Runners
|00:33:59
|4
|CENTOFANTI ERNESTO
|Valore Salute Forti e Veloci
|00:34:46
|5
|DEDONATO GIUSEPPE
|A.S.D. Daunia Running
|00:34:49
👟 Classifica Femminile – 4ª Corri Lesina 2025
|Posizione
|Atleta
|Società
|Tempo
|1
|TRAVAGLIO BARBARA
|ASD Cicciano Running
|00:40:28
|2
|D’ORIA EMANUELA
|A.S.D. Foggia Running
|00:42:33
|3
|LA PORTA MICHELA
|ASD Polisportiva Eppe Merla
|00:43:22
|4
|LAVACCA TIZIANA
|Running Club Torremaggiore
|00:45:28
|5
|TRIGGIANI FILOMENA
|Podistica Vico del Gargano
|00:46:08
Orgoglio garganico e sportivo
La manifestazione ha confermato ancora una volta il grande entusiasmo della comunità sportiva di Lesina e del Gargano. L’evento, organizzato con efficienza e partecipazione, ha regalato una giornata di sport, amicizia e sana competizione.
Valerio Santoro, ormai punto di riferimento per il podismo pugliese, chiude così un weekend perfetto, con lo sguardo già rivolto alle prossime sfide su mezza e lunga distanza.