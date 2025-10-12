Valerio Santoro trionfa alla 4ª Corri Lesina: primo assoluto con una gara perfetta

Lesina (FG), 12 ottobre 2025 – Valerio Santoro conquista con autorevolezza la 4ª edizione della “Corri Lesina”, chiudendo la gara in 31 minuti e 28 secondi. L’atleta della Polisportiva Eppe Merla ha risposto all’invito dell’amico Emanuele Zuccaro, onorandolo nel migliore dei modi: con una vittoria netta, frutto di preparazione, disciplina e grinta.

“Gara veloce, gestita al meglio, nonostante i durissimi allenamenti in vista della mezza maratona e della maratona”, ha commentato Santoro, visibilmente soddisfatto al traguardo.

Come sempre, parole di gratitudine per la famiglia e per il fratello Dario, che lo supportano costantemente, e per la sua società, definita “una grande famiglia in verde”, simbolo di appartenenza e amicizia sportiva.

Un ringraziamento speciale è andato anche agli sponsor che lo accompagnano nel percorso agonistico:

Lo Specialista – Gianluca Vallese, Sottolestelle, Giuseppe de Filippo (Stato Quotidiano), Ital Brokers, TM Costruzione Matteo Triggiani, Gianni Di Cosmo – Di Cosmo Carni e Food.

Classifica Maschile – 4ª Corri Lesina 2025

Posizione Atleta Società Tempo 1 SANTORO VALERIO ASD Polisportiva Eppe Merla 00:31:28 2 MANUPPELLI MATTEO A.S.D. Atletica Apricena 00:33:05 3 MARINELLI GIUSEPPE ASD Montemiletto Team Runners 00:33:59 4 CENTOFANTI ERNESTO Valore Salute Forti e Veloci 00:34:46 5 DEDONATO GIUSEPPE A.S.D. Daunia Running 00:34:49

👟 Classifica Femminile – 4ª Corri Lesina 2025

Posizione Atleta Società Tempo 1 TRAVAGLIO BARBARA ASD Cicciano Running 00:40:28 2 D’ORIA EMANUELA A.S.D. Foggia Running 00:42:33 3 LA PORTA MICHELA ASD Polisportiva Eppe Merla 00:43:22 4 LAVACCA TIZIANA Running Club Torremaggiore 00:45:28 5 TRIGGIANI FILOMENA Podistica Vico del Gargano 00:46:08

Orgoglio garganico e sportivo

La manifestazione ha confermato ancora una volta il grande entusiasmo della comunità sportiva di Lesina e del Gargano. L’evento, organizzato con efficienza e partecipazione, ha regalato una giornata di sport, amicizia e sana competizione.

Valerio Santoro, ormai punto di riferimento per il podismo pugliese, chiude così un weekend perfetto, con lo sguardo già rivolto alle prossime sfide su mezza e lunga distanza.