Foggia, il 13 novembre ‘Dalla Scuola alle Olimpiadi’

Foggia – FISSATO per il prossimo 13 novembre, alle ore 11, il Convegno “Dalla Scuola alle Olimpiadi ‘I campioni si raccontano’”, che si svolgerà nell’Aula Magna della ex Scuola di Polizia “Caserma Miale”, nel Piazzale Italia, organizzato dall’Ufficio Scolastico provinciale di Foggia, coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, con la collaborazione della Questura di Foggia e della Provincia di Foggia. L’incontro sarà arricchito dalla presenza dell’atleta Antonietta di Martino della società Fiamme Gialle Roma (primatista italiana salto in alto 2,03, Medaglia d’argento Mondiali Osaka 2007, olimpionica Pechino 2008, Oro Giochi del Mediterraneo 2009), insieme agli atleti azzurri del progetto Sviluppo lancio del Giavellotto tra cui: Zhara Bani della Società Fiamme Gialle Azzurre Roma, Francesco Pignata Fiamme Gialle Roma e Roberto Bertolini, delle Fiamme Gialle Padova. Nell’occasione saranno anche presentati i progetti: Capitanata in Movimento, “Da Foggia 2010 a Londra 2012” e le premiazione: Sport e Scuola: “Le Eccellenze 2009/2010”.

(immagine tratta da Sportlive.it)