Iurlaro: perchè Apulia Film finanzia solo Repubblica e Corriere?

Pietro Iurlaro ha rivolto una interrogazione a risposta scritta al Presidente della Regione ed all’Assessore alla Cultura “per conoscere se risponde al vero che Apulia Film Commission’ avrebbe di recente acquistato spazi pubblicitari, per importi anche consistenti anche se fortemente diversificati tra di loro, tramite le rispettive agenzie, sugli inserti pugliesi di ‘Repubblica’ e del ‘Corriere della Sera’”.



Inoltre “se non si ritenga che, in un clima di pesante recessione e di tagli alla spesa pubblica, tali liberalità siano ancora concepibili; qualora invece si ritenga che tali ingenti erogazioni siano giustificate a fini di interesse pubblico, perché da esse siano state escluse le altre testate operanti nel mercato pugliese, dalla stessa Gazzetta del Mezzogiorno al Quotidiano di Puglia, da Epolis al Corriere del Giorno, da L’Attacco a Senza Colonne, da Barisera a Tarantosera eccc.ecc.; se debba considerarsi una mera coincidenza con tali generose elargizioni l’approssimarsi di elezioni “primarie” e politiche”.





