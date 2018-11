Antonio Beverelli, uno strano produttore in “Amici per caso”

Di:

Uno strano produttore.

Antonio Beverelli, il famoso “show man”, ha omaggiato con la sua presenza il set di “Amici per Caso” indossando i panni del produttore.

Continuano le riprese della sit comedy prodotta da Stato Quotidiano scritta e diretta da Vincenzo Moccia. Per scoprirne di piu bisogna attendere la messa in onda delle puntate. Seguiteci….