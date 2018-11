De Leonardis: “Raffaele Baldassarre, un galantuomo d’altri tempi”

Di:

“La scomparsa di Raffaele Baldassarre, con cui ho condiviso la mia prima esperienza in Consiglio regionale, lascia un enorme vuoto. Per il valore della persona, l’umanità, l’esperienza, la generosità, la lealtà, la voglia di spendersi per la sua e nostra comunità, prima ancora che del professionista ‘prestato’ alla politica ma che la politica l’ha poi vissuta con trasporto e dedizione ammirevoli ed esemplari.

Un riferimento anche adesso che fisicamente non c’è più, in un’epoca caratterizzata da insulti, promesse e impegni che vengono rimangiati e dimenticati con disinvoltura, da presenzialismo da social network ma senza più contatto col mondo reale, una volta riposto lo smartphone; di senso e rispetto per le istituzioni ridotti ai minimi termini. Un galantuomo d’altri tempi che proprio per questo ha fatto fatica a trovare una collocazione alla sua altezza in questi ultimi anni così cupi e nebulosi. E’ stato un onore per me conoscerlo e percorrere un tratto di percorso -anche se troppo breve- all’insegna di comuni valori e ideali. Un onore che non riesce a mitigare l’amarezza e il dolore per la sua improvvisa, prematura scomparsa”.