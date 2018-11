La BCC di San Giovanni Rotondo aderisce al gruppo Cassa centrale banca

Di:

Domenica 11 novembre 2018, presso la sala congressi dell’hotel Parco delle Rose, i soci della BCC di San Giovanni Rotondo si sono riuniti in assemblea straordinaria per deliberare le necessarie modifiche statutarie e accogliere, in tal modo, le regole previste dalla riforma del sistema delle banche di credito cooperativo. In occasione dell’incontro è stata prestata ai soci un’informativa sintetica sui documenti principali connessi all’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.

In ottemperanza a quanto sancito dalla riforma, le variazioni statutarie, che sono state preventivamente sottoposte dalla futura Capogruppo all’esame di Bankitalia, sono state approvate dall’assemblea straordinaria per consentire al Gruppo di essere pienamente operativo da gennaio 2019.