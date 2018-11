Lucera. Minore trovato in possesso di 100 gr di hashish

Di:

Lucera. Quello appena trascorso è stato un fine settimana particolarmente intenso per i Carabinieri della Compagnia di Lucera, impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio programmato dal Comando Provinciale di Foggia.

Il dispositivo è stato attuato impiegando numerosi equipaggi con le auto con i colori istituzionali, oltre che con personale in abiti civili che ha operato nelle zone del centro storico, spesso interessate da fenomeni legati al consumo di sostanze stupefacenti.

Se da un lato sono stati operati numerosissimi controlli alla circolazione stradale, dall’altro l’attenzione è stata focalizzata proprio sulle fasce più deboli, come i minori, e non sono purtroppo mancate le sorprese.

I Carabinieri, infatti, hanno proceduto a segnalare alla competente Autorità Amministrativa cinque giovanissimi, trovati in possesso di hashish e addirittura cocaina. Tutti sono stati controllati nelle zone immediatamente a ridosso del centro, come piazza Oberdan, via Schiavone, via Gramsci e via D’Angicourt.

Ma l’episodio certamente più significativo è quello verificatosi in piazza Duomo nel tardo pomeriggio di sabato. I Carabinieri in abiti civili, durante un servizio di osservazione, hanno notato un minore, peraltro già segnalato nei giorni scorsi perché trovato in possesso di 6 grammi di hashish, aggirarsi con fare sospetto nelle adiacenze della Cattedrale di Santa Maria Assunta e tentare di consegnare qualcosa ad un coetaneo. Alla vista dei militari, però, il giovane si è dato immediatamente alla fuga ed è stato inseguito dai Carabinieri, verso Via D’Angicourt, dove ha tentato di occultare un oggetto nella grondaia di una casa.

Ai militari non è comunque sfuggita la mossa del minore e, dopo averlo fermato, hanno subito verificato di cosa avesse tentato di disfarsi, trovando, con non poca sorpresa, un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi.

Il minore è stato dunque sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale è stato trovato un ulteriore frammento della medesima sostanza, già inserito all’interno di una bustina di cellophane e pronto per essere ceduto, verosimilmente ad altri giovanissimi.

Il ragazzo è stato così accompagnato presso la caserma di via San Domenico dove, al termine delle formalità di rito, alla luce delle evidenze della flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, è stato dichiarato in arresto.

Il giovane è attualmente ristretto presso il carcere minorile di Bari, in attesa dell’udienza di convalida.