Monte. Il Consiglio Direttivo del Parco del Gargano non sceglie ancora il direttore

Questo pomeriggio alle 16 toma a riunirsi il consiglio direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Gargano. Nel po­meriggio in via Sant’Antonio Abate a Monte Sant’Angelo, convocati dal vicepresidente dell’ente Claudio Costanzucci, si ritroveranno i sette componenti dell’organismo: Pasquale Coc­cia (assessore ente parco e membro di nomina ministeriale su designazione del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali); Luigi Di Fiore (sindaco di Rignano Garganico); Michele Merla (sindaco di San Marco in Lamis); Marco Lion (designato dalle associazioni di protezione ambientale); Massimo Monteleone (designato dal ministero dell’ambiente); e Francesco Ri­ga (designato dall’istituto supe­riore per la protezione e la ri­cerca ambientale).

Tre gli accapi all’ordine del giorno: de­finizione del piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020; programma di alle­vamento e conservazione della gallina prataiola; infine comunicazioni del vi­cepresidente Claudio Costanzucci.

Fonte http://www.ondaradio.info/index.php/notizie/ambiente/item/62226-monte-s-angelo-il-consiglio-direttivo-del-parco-del-gargano-non-sceglie-ancora-il-direttore?fbclid=IwAR1exoKuVgJF0_-F2XLemh2Ww9Vs3pp2curcXGjb_WxRBrDgMpyeuBzbCRc