Di:

Titolo: Nomade tra la bellezza

Viaggio per Musei e Siti all’alba del terzo millennio

Edizione

Il Convivio Editore – Ottobre 2018

Collana “Cultura e prospettive”

pagg 167 – € 14

In copertina particolare della scultura di Rodin

Prefazione

Prof. Leonardo Vecchiotti

Stralcio

Colorare i colori, idea da moltissimo tempo individuata e coltivata, è una conquista da perseguire sotto l’incalzare di sua maestà il tempo oppure il desiderio di vedere riannodati gli atavici e, troppo spesso, ignorati legami tra realizzazione artistica e realtà di tutti i giorni?

\…\ Colorare i colori è, alla fin fine, il viaggiare attraverso una realtà sicuramente immateriale ma senz’altro viva; è il danzare da occasionali percezioni a singolari suggestioni; è l’andirivieni sistematico dal dubbio metodico alla profondità di un’emozione; è In definitiva un invito a vivere ciò che spesso nella quotidianità non trova spazio perché si perde nella celerità dei tempi sempre più ossessivi e sempre meno padroneggiabili \…\

Proemio dell’autore

Stralcio

Ho finalmente intrapreso il viaggio della bellezza poiché certamente covava in me, nell’inconscio, il desiderio di volermi immergere nell’incanto artistico.

Dev’essere la corretta ragione, dal momento che avrei raccolto la felicità di omologare finalmente in me la l’essenza e il significato dell’Alito che sommuove magnificamente il cerebrale dell’artista puro.

Sommuove in lui l’entusiasmo di essere uomo tra gli uomini di qualsiasi etnia, di inseguire nuovi e rari soggetti, per onorarli nei ritratti, cogliendone gioie e sofferenze.

Sommuove in lui la letizia di essere testimone del creato, dei suoi regni, di inseguire nuove e rare manifestazioni della natura.

Un viaggio che mi ha accompagnato sorprendentemente in quest’alba del terzo millennio, ma che segna l’occaso naturale della mia esistenza, a discriminare il vero e disinteressato artefice dai cattedratici o dai sedicenti.

Ho finalmente compreso che non può essere affatto la cattedra a inventare l’artista – così come ho scoperto a sorpresa le parole di Schifano nel mio pensiero, l’autodidatta che ironizza e dissacra a giusta ragione la scuola ufficiate – se lo fosse non ci sarebbero sicuramente stati gli Impressionisti, i Secessionisti, i Futuristi… non ci sarebbe stato Ligabue e il succitato popartista Schifano.

Essa, invece, la didattica, deve identificarlo e svilupparne le innate potenzialità tecniche perché ne libri la creatività a fruizione di tutte genti \…\