Palazzo Dogana. Convocato il Consiglio provinciale

Di:

Foggia. Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha convocato, in seduta straordinaria, il Consiglio Provinciale per le ore 12.00 del giorno 19 novembre per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Elezione del Presidente della Provincia di Foggia del 31 ottobre 2018 –

Esame condizione dell’eletto a norma del Capo II Titolo II del D. Lgs 267/2000; Giuramento del Presidente della Provincia; Presentazione linee programmatiche di governo.

La riunione si terrà nella Sala Consiliare di Palazzo Dogana.