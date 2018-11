Di:

Bari. Meteo Puglia: lunedì la pressione torna ad aumentare favorendo tempo stabile e ampiamente soleggiato su Molise, Puglia e Basilicata. Da segnalare qualche foschia o banco di nebbia nottetempo ed al primo mattino su zone interne della Puglia e materano. Temperature perlopiù stazionarie. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; molto deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d’Otranto mosso.

Martedì 13 Novembre Soleggiato su tutti i settori

MARTEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 13°C e punte di 19°C. Venti deboli meridionali. Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d’Otranto mosso.

Mercoledì 14 Novembre Ancora bel tempo prevalente

MERCOLEDI’: l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico su Daunia e murge nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Temperature minime stabili, con estremi di 14°C; massime in calo, con punte di 18°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.