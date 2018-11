Quadruplice omicidio San Marco: chiesta la scarcerazione di Caterino

Di:

Ai tre giudici del Tribunale del Riesame di Bari, il legale di Giovanni Caterino ha chiesto la scarcerazione del suo assistito. “Noi non siamo convinti del fatto e pensiamo ci siano dei margini di alternativa di lettura dei dati” precisa a FoggiaToday l’avvocato Giulio Treggiari difensore del 33enne di Manfredonia arrestato il 17 ottobre con l’accusa di concorso nel quadruplice omicidio e di detenzione delle armi utilizzate in quella circostanza, il 9 agosto del 2017, quando un commando armato uccise Mario Luciano Romito e il cognato Matteo De Palma, in quel momento diretti a Torremaggiore.“

fonte foggiatoday.it