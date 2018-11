San Severo. Droga: arrestato 40enne

Di:

San Severo. Il 9 novembre, agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia – Gruppo San Severo, congiuntamente agli agenti del Commissariato di P.S. di S. Severo, hanno arrestato Lucio Roncade, classe 1979, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di uno specifico servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti svolto nella città di San Severo nella mattinata, Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P. S., procedeva al controllo di un’autovettura Renault Scenic di colore scuro guidata da un pregiudicato del luogo.

All’atto del controllo il malfattore mostrava segni di nervosismo, atteggiamento che non passava inosservato ai poliziotti, i quali procedevano immediatamente ad un approfondito controllo dell’autovettura, rinvenendo un involucro di cellophan trasparente contenente circa 3 grammi di polvere bianca, presumibile sostanza stupefacente tipo cocaina, e la somma di 2.200 euro in contanti, unitamente a due ritagli di carta sul quale erano indicati nomi e cifre.

Alla luce dei fatti il controllo si estendeva anche presso la sua abitazione ed altri locali in possesso di Roncade Lucio rinvenendo altresì 3 panetti di Hashish per un peso complessivo di circa 1,5 kg di sostanza stupefacente; una busta di plastica trasparente contenente circa 150 gr. di marijuana; nr.9 bustine sigillate contenete presumibilmente cocaina per un peso complessivo di 100 gr.; una busta di colore verde petrolio contenente circa 250 gr di sostanza stupefacente del tipo eroina; una riproduzione di arma da fuoco del tipo pistola cal.8 marca Kimar, in metallo di colore nero priva di tappo rosso con canna occlusa.

La sostanza stupefacente rinvenuta veniva inviata al Gabinetto di Polizia Scientifica di Foggia per effettuare Narcotest che dava esito positivo ai reattivi della cocaina, eroina, hashish e marijuana.

Il fermato Roncade Lucio è stato così tratto in arresto e condotto presso la locale casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Redazione StatoQuotidiano.it