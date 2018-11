Servizio Dipendenze San Severo ASL: Miglio scrive a Piazzolla

Di:

San Severo. Negli ultimi giorni il Sindaco avv. Francesco Miglio ha incontrato gli operatori del Servizio per la lotta alle Dipendenze di San Severo, i quali hanno rappresentato numerose difficoltà per l’espletamento del proprio delicato lavoro. Recependo tali istanze il Sindaco Miglio ha scritto al Direttore Generale della ASL Foggia dr. Vito Piazzola la seguente lettera che si riporta integralmente.

Egregio Dott. Piazzolla Direttore Generale Asl Foggia.

Nella qualità di Sindaco della Città di San Severo ho ritenuto doveroso incontrare gli Operatori del Servizio per la lotta alle Dipendenze di San Severo, i quali hanno rappresentato le difficoltà che incontrano ogni giorno nella loro attività, richiamando :

1) che l’Asl FG ha operato negli ultimi anni una progressiva riorganizzazione dei Servizi socio-sanitari ; nel percorso attuativo sono sorte alcune criticità – San Severo tra queste – che hanno fortemente indebolito l’operatività del Ser.D. penalizzandone fortemente l’impatto sul territorio.

2) Ad oggi, il Servizio di San Severo non ha Unità Operative proprie, in grado di presiedere e sovrintendere le diverse attività intraprese, frutto di quasi 40 anni di storia di grande impatto nel territorio Provinciale ed oltre; allo stesso tempo, non risultano ancora assegnati gli incarichi specifici corrispondenti alle Professionalità degli Operatori e previste dalle normative vigenti.

Alla luce di tali evidenze, l’Amministrazione Comunale ha affiancato gli Operatori del Ser.D di San Severo con l’intento di coinvolgere tutte le sensibilità presenti sul territorio, in modo da favorire un cambiamento significativo ed inversione di rotta rispetto a quanto sta accadendo.

Pertanto, nella qualità di Sindaco della città, intendo farmi latore della seguente proposta, nella speranza che possa rappresentare un volano per il rilancio dell’azione di questa strategico Servizio Pubblico per la lotta ad ogni dipendenza:

Approvare un atto deliberativo che istituisca, con urgenza, una nuova Struttura Operativa del Ser.D. capace, in autonomia decisionale, di aggredire le devianze sul territorio cittadino, assegnando, nel contempo, una rete articolata di Responsabilità Funzionali ed Organizzative in grado di valorizzare le diverse Professionalità presenti nell’Organico del Servizio in tutti i Settori d’intervento, dalla Prevenzione alla Cura ed Assistenza, dall’inclusione sociale alla riabilitazione, fino alla struttura penitenziaria, con l’obiettivo di contrastare più efficacemente le dipendenze da sostanze, dall’alcool e dal gioco d’azzardo, fenomeni attraverso cui si esprime un grave disagio sociale ed il progressivo deterioramento della qualità della vita nel territorio cittadino. Alla presente, si allega documento inviato dagli Operati del Ser. D. di San Severo. Certo della Vs. cortese attenzione, evidenzio la totale disponibilità dell’Amministrazione Comunale di San Severo per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati.

Il Sindaco di San Severo – Avv. Francesco Miglio.