Spostare 1,6 miliardi di euro dalla Bari-Napoli alla Avellino Benevento?

Di:

“Sulle dichiarazioni del componente della Commissione Trasporti della Camera On. De Lorenzis , relative alla richiesta a RFI di una nuova revisione del tracciato tra Apice e Orsara, purtroppo non ci sono dubbi. Nel verbale della 8° Commissione del Senato è scritto chiaramente (il virgolettato è pedissequo): “relativamente all’intervento AV/AC Napoli-Bari, si valuti la possibilità di procedere senza la variante di Grottaminarda e di destinare le risorse previste, pari a 1,6 miliardi di euro, alla progettazione e realizzazione immediata della nuova linea ed elettrificazione della linea Avellino-Benevento”.

“La proposta insomma è quella “di “spostare 1,6 miliardi di euro …. immediatamente dalla Napoli-Bari alla Avellino-Benevento!!” Solo un depistaggio? Torna prepotente alla mente quel detto di quel qualcuno in base al quale a pensar male forse si fa peccato, ma il più delle volte ci si prende!

“Ora: visto che la variante di Grottaminarda consta di due lotti, l’Apice-Hirpinia di 955 milioni di euro e l’Hirpinia-Orsara di 1,6 miliardi di euro, è lecito chiedersi se sacrificare il secondo lotto del tratto Apice-Orsara, quando il primo è già in gara, non significhi iniziare ciò… che non si ha intenzione di finire!

“Parlare oggi di una nuova ipotesi di tracciato in affiancamento, con la Frana di Montaguto che continua inesorabilmente ad avanzare, significa accelerare o ritardare ulteriormente i lavori sulla Napoli-Bari?

“Mi sembrano domande legittime. “Il mio intervento non voleva affatto sviare l’attenzione da alcun che, atteso che sui fatti che mi contesta l’on. De Lorenzis, restituisco al mittente ogni illazione. “E mentre sui costi del nuovo consiglio regionale, parleremo al termine degli accertamenti avviati, sui bacini di traffico delle province, definiti antiquati, De Lorenzis non sa, che proprio i Piani di bacino coincidenti con i territori delle province rappresentano e confermano un sostanziale auto contenimento della domanda sull’attuale perimetrazione.

“Ma anche su questo risponderanno gli atti ufficiali.

“Ribadendo allora le mie preoccupazioni, invito l’on. De Lorenzis a leggere ed informarsi prima di lanciarsi in avventurosi giudizi ed interpretazioni delle iniziative regionali.

“La cultura di prendere posizioni politiche su menzogne o fatti distorti, non mi appartiene. Constato, di contro, come ai rappresentanti del Movimento 5S riesca egregiamente.”