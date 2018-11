Zapponeta, piccolo centro rivierasco dela Capitanata, alla ribalta per una bella iniziativa che si terrà martedì 13 novembre a partire dalle 9,30 in piazza Aldo Moro: arriva per la prima volta la Carovana della prevenzione, programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile. Circa 70 donne del paese saranno visitate gratuitamente da medici specialisti in senologia, ginecologia e alimentazione. Il tutto pagato dal sindaco Enzo D’Aloisio, non nuovo a questo tipo di iniziative.

fonte http://www.ondaradio.info/index.php/notizie/tutte-le-notizie/item/62211-zapponeta-con-lo-stipendio-del-sindaco-visite-senologiche-alle-donne-del-paese?fbclid=IwAR0C2jSP-Vg8PzbIBGJdvulGqRIPso1zBaQ0jISNVcTEhT4q87ceNjjL_Qc