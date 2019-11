Allerta meteo, saltano i mercati da Manfredonia a Bitonto: richieste per recupero

Il monitoraggio della situazione, guidato dal Presidente Savino Montaruli, è proseguito fino a tarda sera per riprendere alle prime luci dell’alba.

I continui contatti attraverso la Rete Informatica all’uopo dedicata ha consentito non solo di verificare le aree del territorio pugliese più sensibili ma anche di predisporre gli atti necessari per i recuperi dei mercati di martedì 12 novembre che, di fatto, non si sono svolti. Alcuni anche a causa delle ordinanze sindacali che quei mercati li hanno soppressi per tale giornata a causa delle avverse condizioni meteo, come peraltro avvenuto per le scuole cittadine.

Da Trani a Bisceglie; da Gioia del Colle a Massafra; da Bitetto a San Ferdinando di Puglia; da Bitonto a Manfredonia, le giornate di recupero sono individuate tra Domenica 24 novembre 2019 a Domenica 8 dicembre, passando per domenica 1° dicembre 2019.

Soddisfatto il Presidente Montaruli per la collaborazione delle centinaia di Ambulanti costantemente collegati con il Sistema Informatico, che ha funzionato alla perfezione.

Ora l’attenzione si sposta sul forte vento che continua a preoccupare per i mercati di domani ma la situazione è sotto controllo e i mercati del mercoledì sono comunque numericamente molto inferiori a quelli del martedì.

Per le giornate festive di recupero UniPuglia e CasAmbulanti hanno riproposto il Progetto “Mercato Pulito”, a costo zero per i comuni.

Andria, 12 novembre 2019

Ufficio di Presidenza UniPuglia/CasAmbulanti