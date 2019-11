Barone: “Ascolteremo la testimonianza del Capitano Ultimo”

“Abbiamo accolto con piacere – dichiara la Presidente della Commissione Rosa Barone – la richiesta del consigliere Renato Perrini, che ringrazio a nome della Commissione, perché riteniamo quella del Colonnello De Caprio una testimonianza fondamentale per parlare di legalità e della lotta alla criminalità organizzata”.

“Una battaglia che ora sta portando anche nelle scuole per far capire ai ragazzi l’importanza di combattere le ingiustizie e di non girarsi dall’altra parte. Domani ascolteremo da lui il lavoro fatto assieme ai suoi uomini che ha portato all’arresto di Totò Riina e cercheremo di capire come è cambiata la mafia in questi anni in modo da poter intraprendere come Commissione Consiliare campagne di sensibilizzazione e iniziative sui territori per poterla contrastare.

Il Capitano Ultimo è un esempio per tutti noi e nessuno deve dimenticare quello che ha fatto e che continua a fare per il nostro Paese. Invitarlo qui significa anche questo: fargli capire che lui e chi come lui tutti i giorni è in prima linea per il contrasto alla criminalità, non è solo”.