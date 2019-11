Calcio a 5, il Giovinazzo punisce un Cus Foggia poco “cattivo”

Calcio a 5 – 6^ giornata serie C2 PUGLIA – girone A

MB GIOVINAZZO – CUS FOGGIA 4-3

Marcatori CUS Foggia: Carluccio, Carluccio, De Luca



Ancora una sconfitta, ancora un rocambolesco 4-3, ancora un finale di partita da dimenticare per la squadra di calcio a 5 del Cus Foggia.

Sabato scorso si è disputato il sesto turno del campionato regionale di Serie C2 e la compagine cussina, di scena a Giovinazzo, è incappata nel secondo stop consecutivo.

A festeggiare i tre punti, infatti, è stata la squadra di casa, l’MB, capace di rimontare per ben due volte una situazione di svantaggio. Cus avanti ad inizio partita 1-0, poi sotto 2-1 alla fine del primo tempo, di nuovo in vantaggio 3-2 nel secondo tempo e beffa finale con il Giovinazzo che prima pareggia e poi realizza anche il gol del definitivo 4-3.

Mastica amaro la squadra di mister Natale Coccia, ora lontana da quelle posizioni di vertice a cui comunque continua ad ambire. Ci vuole però una reazione, pronta ed immediata, così come spiega Giorgio Carluccio, colonna della squadra universitaria.

“Certamente non è un buon momento per noi, è vero che subiamo il peso di alcune assenze importanti, ma ciò non può essere un alibi per giustificare i nostri recenti risultati.

Dobbiamo migliorare, essere agonisticamente più cattivi, dobbiamo lavorare e seguire con sempre maggiore attenzione e dedizione le indicazioni del nostro mister.

Ora ci aspettano due sfide importanti: in settimana ci giocheremo a Bisceglie, contro il Nettuno (andata finita 4-2 per il Cus Foggia, ndr), il passaggio al turno successivo di Coppa Puglia, mentre sabato ospiteremo la seconda forza del campionato. Vogliamo fare bene, riscattarci e provare e metterci alle spalle questo periodo davvero brutto”.

CLASSIFICA SERIE C2 GIRONE

Cus Bari 14; Alta Futsal 13; Eraclio 12; Futsal Terlizzi e Azetium Rutigliano 10;

Poggiorsini, MB Futsal Giovinazzo e Nox Molfetta 9;

Cus Foggia e Soccer Altamura 8;

Nettuno Bisceglie, Byre Ruvo, Vigor Barletta 6

Audax Rutigliano 1.

PROSSIMO TURNO

CUS FOGGIA – ALTA FUTSAL

sabato 16 novembre ore 15:30