Concorso autista ambulanza, 18 assunzioni a Foggia

Bando per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 18 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza: informazioni su requisiti, prove d’esame e come candidarsi entro l’8 dicembre 2019.

Nuovi posti di lavoro per autisti di ambulanza presso gli ospedali di Foggia. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia ha infatti indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 18 posti di “Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza” (Categoria BS). Di seguito ti forniamo tutte le informazioni sui requisiti richiesti, le prove d’esame previste e come partecipare al concorso.

