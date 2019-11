“Cuorebomba”, Dario Levantino a Foggia

Uno dei grandi protagonisti dell’edizione uscente diper il suo precedente romanzo, Di niente e di nessuno (Fazi, 2018), torna in Capitanata con una storia nuova di zecca che ha, già nel titolo, una certa carica esplosiva:, alle ore 19, nello spazio live della libreriadi Foggia,presenta Cuorebomba (Fazi, 2019).

Il libro, nel quale tornano alcuni dei protagonisti del precedente, a conferma del grande apprezzamento ricevuto peraltro consolidato da diversi premi nazionali, sarà presentato nella libreria di Piazza U. Giordano in anteprima assoluta, a pochi giorni dalla sua uscita in tutta Italia. Ambientato in una Palermo difficile, il nuovo romanzo di Dario Levantino un fonde la dimensione individuale con quella sociale per una storia emblematica sulla volontà di riscatto. A conversare con lo scrittore siciliano, il libraio e direttore artistico del premio Le giovani parole, Salvatore D’Alessio.

Cuorebomba (Fazi, novembre 2019; pagine: 266). A Brancaccio, periferia degradata, l’unico modo per difendersi dalla ferocia del quartiere è la famiglia. Ma le famiglie, si sa, sono infelici per definizione e così quella di Rosario. Il padre ha un’altra donna, un altro figlio, e ora è in carcere per spaccio di sostanze dopanti. La madre Maria, invece, scoperta la doppia vita del marito, si ammala di anoressia. Su questo equilibrio precario piomba la scure dei servizi sociali: Maria finisce in una clinica per disturbi alimentari, Rosario in una casa-famiglia. Ispirato dalle sue letture clandestine, il ragazzo diventa così una sorta di Oliver Twist, in lotta contro una legge folle che, nel nome dei diritti dei minori, recide i legami e separa le persone dagli affetti più cari. Nella sua guerra al malaffare che gira intorno ai servizi sociali e nel tentativo di ricongiungersi alla madre, il protagonista però nulla potrà contro le estreme conseguenze di una sentenza definitiva. Fortuna che c’è Anna, ragazza di poche parole, misteriosa e magnetica, a donare a Rosario la luce di una rivelazione: esiste un solo veleno contro la morte ed è l’amore. Dall’autore di Di niente e di nessuno, esordio felice e pluripremiato, un nuovo romanzo incisivo e vibrante sulla forza dei legami profondi, che vede ancora una volta il giovanissimo Rosario alle prese con le sofferenze della vita. Un racconto emozionante su cosa significhi diventare adulti affrancandosi dalla violenza e dalla miseria anche grazie allo sport e al potere salvifico dei libri.

Dario Levantino. Nato a Palermo nel 1986. Laureato in Lettere e filosofia nella sua città, oggi è un insegnante di italiano. Cuorebomba è il suo secondo romanzo. La sua opera d’esordio, Di niente e di nessuno (Fazi, 2018), ha vinto il Premio Biblioteche di Roma e il Premio Subiaco Città del Libro.