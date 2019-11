Si svolgerà venerdì prossimo 15 novembre, a Palazzo Dogana, il convegno ‘Dall’emergenza alla normalità. Il ruolo della Psicologia dell’Emergenza’ promosso dall’Ordine degli Psicologi della Puglia e dalla. Un importante evento articolato in quattro sezioni (Psicologia ed emergenze collettive; Dimensioni dell’intervento; Comunicazione e relazione nelle maxi emergenze; workshop tematici), tra mattina e pomeriggio, che unisce la teoria alla pratica, con scenari esercitativi inerenti i terremoti, la gestione del panico di massa e il lavoro dei soccorritori, di notevole interesse non solo per gli addetti ai lavori ma anche per la comunità, alla luce dell’impatto emotivo di calamità e maxi-emergenze in ognuno di noi.

I lavori verranno introdotti alle ore 9 dal dott. Antonio Di Gioia, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Puglia, e dal dott. Michele Cusano, presidente SIPEM Puglia, e vedranno poi protagonisti relatori d’eccezione. La prima parte terminerà alle ore 13, per poi riprendere alle 14. 45 con i workshop. Il convegno è stato anche accreditato per 6.3 crediti ECM per 150 psicologi.