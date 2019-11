Danneggiate vetrate Cattedrale dopo esplosione al Poseidon

“Si informa che le celebrazioni delle Sante Messe saranno svolte all’interno dellapoiché l’esplosione di questa notte, avvenuta in vico Ciancarella, ha provocato dei danni alle vetrate delle Cattedrale”. Lo comunica la Basilica di Foggia dopo l’esplosione al locale” in vicola notte scorsa in cui è rimasta ferita una donna.

Qualche giorno fa la chiesa è stata vittima di un furto. Hanno rubato un diffusore audio utilizzato per l’amplificazione dei momenti liturgici. “Un episodio che ci lascia senza parole – questo il commento- avvenuto in pieno centro, senza che nessuno vedesse niente”.