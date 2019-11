Foggia. Pacinotti presente al convegno “Le Nuove Linee guida”

Il Pacinotti non poteva assolutamente mancare a questo straordinario evento nelle persone della ds Maria Antonia Vitale e due docenti di indirizzo prof.Renato Verrillo e prof.Rossella Cocco. Diverse le autorità presenti e molto incisivi gli interventi del dott.Fabrizio Proietti,dott.ssa Rosalba Bonanni e dott.Ettore Acerra. Emozionante l’incontro della d.s. con il suo ex preside Ettore Acerra,persona umana,seria,che nonostante l’alta caratura culturale ed i traguardi raggiunti meritati a pieno titolo ha sempre mantenuto un profilo basso. Sono queste le persone che amo. Particolare rilievo è stato dato all’inserimento di qualifiche triennali e quadriennali degli Ifp che possono offrire ad i ragazzi che hanno abbandonato il percorso scolastico una chance per immetterli di nuovo nel circuito scolastico. Il tutto volto ad evitare il pericolo della dispersione scolastica ed offrire a questi alunni Neet una qualifica spendibile anche all’estero e riconosciuta dall’EQF e di conseguenza l’ apertura al mondo del lavoro e delle professioni.

Gli alunni dei professionali non hanno nulla da invidiare ai “jeunes dorés lycéens” con famiglie solide alle spalle:se gli si accorda un minimo di fiducia restituiscono cento volte tanto…e questo posso constatarlo quotidianamente. Ormai l’istruzione e formazione professionale è da anni rientrata a pieno titolo nel sistema di istruzione nazionale e volge alla formazione di nuove figure professionali quali quelle di operai specializzati in diversi campi che l’Europa richiede già da molti anni. Inutile avere tanti laureati quando mancano figure professionali specifiche:questo fu sentenziato nel libro bianco dei francesi Édith Cresson ex ministro per le politiche educative e nel libro verde di Jacques Delors ex presidente della Commissione Europea.

La cultura è decisiva,oltre che per lo sviluppo della persona,anche per la produttività. Non vi è più distinzione tra studi formativi,preparatori a quelli universitari, e studi tecnici,ossia di avviamento al lavoro. Alla fine del percorso di studi,è stato dimostrato statisticamente che a queste nuove figure saranno immediatamente spalancate le porte del mondo del lavoro. La seconda parte del convegno è stata volta alle esercitazioni laboratoriali. La Puglia è stata sempre molto attenta al ruolo del sistema scuola ed istruzione nel panorama nazionale ed internazionale.

Un sentito grazie a tutti i relatori che sono stati chiarissimi e non si sono affatto risparmiati a dissipare ogni minimo dubbio posto dai partecipanti nell’esposizione dei temi affrontati.

Maria Antonia Vitale,

Dirigente Scolastico IPSIA “Pacinotti” Foggia