Gatta “Partono lavori per messa in sicurezza Orta Nova-Carapelle”

Cinque Reali Siti, 13 novembre 2019. “Partiranno nei prossimi giorni i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale Orta Nova-Carapelle. Previsto, messo a gara e appaltato un intervento pari a 240 mila euro”.

A dichiararlo Nicola Gatta, presidente della provincia di Foggia che aggiunge: “Ho programmato a breve anche un incontro con i sindaci dei Cinque Reali Siti per presentare loro un piano di lavori di manutenzione straordinaria che interesserà proprio le strade extraurbane di quel territorio”.

Sin dal suo insediamento in provincia, il presidente, racconta a Stato Quotidiano, avrebbe effettuato giri di ricognizione che lo hanno portato a constatare che uno dei territori della provincia di Foggia che presenta maggiori criticità dal punto di vista della viabilità è quello in cui sono i comuni di Orta Nova, Carapelle, Ordona, Stornara, Stornarella.

Per vent’anni l’area in questione non era mai stata fatta oggetto di interventi di manutenzione.

Ora, pare, sarebbero finalmente state trovate risorse finanziare per avviare una serie di interventi ulteriori che dovrebbero avere luogo nei prossimi mesi.

“Interventi da circa un milione, un milione e mezzo di euro”, precisa Gatta, che potranno rappresentare una prima attenzione verso una rete viaria, quella dei Reali Siti, abbandonata a se stessa per lungo tempo.