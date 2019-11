Gentile: “Amati è un clone di Emiliano ed è furbo come una volpe”

. No, assolutamente. E’ questo che contesta Elena Gentile a, sulla base di un articolo che la candidata alle primarie posta su facebook e a cui dedica un lungo chiarimento. L’ex assessore regionale ed eurodeputato uscente era stata intervistata ieri sera damentre era a Taranto per il tavolo sulla crisi dell’ex Ilva.

Lungo la strada del ritorno, ed una linea telefonica che si manteneva a tratti, affermava: “Sono disconnessa da certe logiche- cioè dalla riproposizione di correnti e polemiche di partito – il tema è ripartire da una narrazione del territorio e del capitale umano relegati nella chiusura di politiche che hanno impoverito la tensione del governo Vendola”.

Oggi la battaglia politica la riporta alla contingenza per cui scrive: “Fabiano Amati esordisce con un colpo sotto la cintura insinuando la bufala di un accordo politico fra Elena Gentile e Michele Emiliano. Ma con me questi metodi non funzionano. L’intento non incanta nessuno ma è furbesco: dimostrare che l’unico interlocutore di Emiliano è lui. E quindi veicolare su se stesso il voto degli elettori che ambiscono ad una guida altra della Regione Puglia nella prossima legislatura”.

Gentile ha consegnato circa 9mila firme per presentare la sua candidatura, Amati 21mila. Le spiega così: “Amati ha presentato molte più firme di sottoscrizione di quante ne servissero, pur sapendo che molti di coloro che si sono mobilitati faranno campagna elettorale e voteranno per Emiliano per creare una percezione di forza che ne facesse l’interlocutore più accreditato contro Michele Emiliano e, per quella via, creare la sindrome del voto utile. Peccato che i furbi, come arcinoto, prima o poi finiscono in pellicceria come le volpi.

Gli addetti ai lavori sanno che Amati, con qualche anno in meno e un po’ di capelli neri in più, è il clone di Michele Emiliano. Del quale, per l’intera legislatura, ha condiviso tutte le scelte e votato tutte le delibere, salvo polemizzare su alcuni temi nelle ultime settimane”.

Spiega che la sua candidatura “è leale e trasparente, la critica a Emiliano è costruttiva, per questo ho deciso di candidarmi alle primarie, per non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito in tanti anni di esperienza di Governo comunale e regionale e, fortuna inestimabile ed ineguagliabile, europea”. L’invito ad Amati e a tutti: “Confrontiamoci sui temi e sulla visione di futuro, anche con vivacità e brio, persino durezza di contenuti, ma con la consapevolezza che l’avversario politico è dall’altra parte. E alle elezioni vere dovremo batterlo tutti insieme, e dalla stessa parte”.

Fin qui la risposta sui social. Nell’intervista Gentile spiega i temi da cui intende ripartire: “Emanciparsi dal localismo e guardare ai localismi del sud, del Mezzogiorno in un quadro di programmazione dei fondi europei di cui ho piena contezza, dal fondo sociale a ‘Inventing Europe’, uno strumento importante. Fino all’ ultima seduta all’Europarlamento abbiamo parlato di finanziamenti per costruire ospedali, case popolari. scuole, ho sviluppato in questi 5 anni relazioni e visioni che oggi possono essere patrimonio per tutti, ho portato in sede europea la mia esperienza in Regione. Emiliano, con cui, ripeto, sono sempre stata molto critica, ha deciso di demolire esperienze dimenticando le cose buone fatte dal governo Vendola”.

A queste primarie Italia Viva – come ha detto il coordinatore nazionale Ettore Rosato a Foggia, e come avevano già preannunciato gli iscritti di Capitanata ai circoli renziani- non solo non partecipa, ma che ha anche criticato il centrosinistra “diventato sinistra e che per questo non esiste più”. Un’idea evidentemente molto lontana da quella di Elena Gentile, ex assessore della giunta Vendola, in corsa con altri tre candidati (Amati, Emiliano, Palmisano) con la loro base elettorale nel Pd e oltre il Pd.