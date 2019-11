Gino Lisa. Progetto esecutivo per prolungamento pista sta per essere licenziato

L’Enac si fa attendere, ma il progetto esecutivo che au­torizza il prolungamento della pista del Gino Lisa sta per essere licenziato. Filtrano no­tizie positive in tal senso da Roma e da Bari, nel frattempo a Foggia procedono e sono in dirittura d’arrivo i lavori per la bretella stradale che colleghe­rà tra qualche settimana via Camporeale con via Castelluccio.

Non appena sarà stata col­laudata la bretella – il cronoprogramma stabilito d’intesa fra Adp e Comune – si passerà all’apertura del cantiere vero e proprio che chiuderà alle auto il primo tratto di via Castelluccio.

Nel frattempo sulle aree espropriate potrebbero comin­ciare questa settimana, o al massimo entro la prossima, i cosiddetti “Bob”, i servizi di bonifica ordigni bellici ad ope­ra degli artificieri del Decimo reparto Infrastrutture di Na­poli dell’Esercito italiano. L’impresa De Bellis attende di entrare con i suoi mezzi sugli undici ettari assimilati allo scalo aeroportuale sui quali è stato progettato l’allungamento.

fonte retegargano