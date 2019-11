I migliori rimedi naturali contro la pancia gonfia

Pancia gonfia,, dolori allo stomaco o alla pancia, senso di pesantezza, sono molte le persone che avvertono spesso tutti questi sintomi. In molti casi si manifestano dopo un pasto molto pesante, ma per alcune persone anche una normale cena casalinga causa tutte queste problematiche, correlati direttamente ad un funzionamento scorretto dell’apparato digerente. Le cause possono essere varie, quando non si tratta della presenza di vere e proprie patologie è possibile eliminare la pancia gonfia con rimedi naturali , da utilizzare anche ogni giorno.

Le patologie

Le vere e proprie malattie che possono portare a tutti i sintomi sopra elencati sono varie, molte delle quali comprendono infiammazioni agli organi dell’apparato digerente o la presenza di neoplasie. Nella maggior parte dei casi però si tratta di semplici intolleranze o allergie agli alimenti, non a cibi bizzarri o esotici, ma a ciò che consumiamo quotidianamente. Ad esempio un elevato numero di soggetti è intollerante al lattosi, così come sono molti coloro che non riescono a digerire la frutta a guscio o le uova. Quando i sintomi sono decisamente molto severi, si ripresentano spesso o perdurano a lungo è importante contattare il medico, in modo che ci possa consigliare i corretti esami diagnostici che possano portare rapidamente a una diagnosi e alla conseguente terapia più adatta, da valutare ovviamente caso per caso.

Difficoltà a digerire: le cause

Le motivazioni non patologiche che possono portare a una digestione lenta e difficoltosa sono molteplici, a partire dallo stress quotidiano. Dovuto al lavoro, ai mille impegni, al peso della famiglia, alle relazioni interpersonali difficili e così via. Oltre a questo numerose persone hanno abitudini alimentari del tutto scorrette, che causano direttamente problemi digestivi. Ad esempio consumare i pasti troppo in fretta o voracemente, o anche la preferenza per alimenti poco sani, come ad esempio quelli ricchi di grassi saturi o di dubbia provenienza. Purtroppo però in molti casi chi mangia in modo disordinato lo fa a causa del lavoro e degli impegni quotidiani, ad esempio mangia in mensa o nei fast food, a causa di una pausa pranzo troppo breve.

Prendersi cura di sé

Il primo passo per migliorare la digestione passa attraverso il ricominciare a mangiare sano, a fare sport, a prendersi cura di se. Il movimento, l’attività fisica, non solo stimolano direttamente una corretta motilità intestinale, ma sono validi aiuti per alleviare lo stress quotidiano. Allo stesso modo preparare i pasti in casa, prediligendo frutta e verdura di stagione, cereali integrali, olio extravergine di oliva, sono tutti comportamenti che rendono più veloce e leggera le digestione dei pasti. Oltre a questo si possono poi utilizzare integratori a base vegetale, ad esempio con estratti di carciofo, che consentono di stimolare il fegato e lo stomaco, di aiutare il corpo a depurarsi e di migliorare la motilità intestinale. Si tratta di estratti completamente vegetali, che possono essere usati anche ogni giorno, in quanto completamente privi di effetti collaterali indesiderati. Da utilizzare quando lo si desidera, o anche quando si deve affrontare una giornata particolarmente difficile.