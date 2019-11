Lesioni e violenza ad agente di polizia: arrestato 22enne di Cerignola

, 12 novembre 2019. Il 9 novembre scorso, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno tratto in arresto un giovane cerignolano, 22enne.

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto di reati in materia di stupefacenti, gli Agenti mentre transitavano in Via Iglesias, notavano un giovane che si muoveva con fare sospetto e che proprio in quel frangente, stava salendo a bordo di uno scooter.

I poliziotti decidevano di sottoporlo ad un controllo, mostrando la paletta della Polizia di Stato, ma questi appena realizzava l’accaduto, accelerava e investiva il poliziotto che gli si era posto davanti per procedere al controllo. Nonostante la caduta, l’Agente riusciva a bloccare per alcuni secondi il fuggitivo, il tempo necessario affinché intervenisse il collega in suo aiuto. Una volta fermato, il giovane si dimenava per scappare e nasceva una colluttazione, durante la quale la moto cadeva rovinosamente addosso al secondo poliziotto intervenuto.

Per fortuna entrambi gli operatori riportavano lievi lesioni.

Dal controllo sulla persona venivano rinvenuti circa tre grammi di hashish e pertanto il predetto veniva anche segnalato per la violazione all’art. 75 L. 390/90.

Il veicolo con il quale circolava veniva sottoposto a sequestro penale ed amministrativo perché circolava privo di assicurazione.

Completate le formalità di rito il giovane aggressore veniva condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

12.11.19