“Nella seduta del consiglio comunale di questa sera, prima della discussione dei punti all’ordine del giorno, ho stimolato la necessità di avere una presenza costante dello #Stato sul nostro territorio.

L’esortazione nasce dalle parole forti e commoventi della moglie di Luigi, vittima innocente insieme al fratello Aurelio della malavita garganica.

La nostra amata terra, ricordava la moglie di Luigi, deve produrre soltanto il frutto del lavoro dei campi e non le barbarie di una delinquenza che non conosce limiti. L’urlo dei familiari ed il ricordo dei fratelli Luciani rinchiuso nel Tau francescano, simbolo di pace e speranza, raffigurato dalla stele commemorativa sul luogo dell’agguato, deve rafforzare il riscatto morale e civile innalzando un muro invalicabile contro la mafia.

Ed è per questo che stasera ho chiesto all’intero consiglio comunale, e soprattutto al Sindaco, di impegnarsi nelle sedi competenti per il bene della collettività, affinché la sede del reparto speciale dei Carabinieri “Cacciatori di Puglia” venga istituita a San Marco in Lamis. Lo stesso Ministro Minniti ne ha annunciato l’imminente costituzione nella provincia di Foggia rispondendo a un’interrogazione parlamentare proprio sui fatti mafiosi di San Marco in Lamis.

Spero che tutta l’amministrazione comunale si faccia carico della proposta e si impegni ad avanzare nel più breve tempo possibile la richiesta formale al fine di istituire nella nostra città il reparto speciale dei Cacciatori di Puglia.

Abbiamo l’obbligo di farlo, lo dobbiamo ai nostri figli.”