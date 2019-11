Maltempo: scuole chiuse a nord di Bari

Una perturbazione mai tanto estesa: nella provincia di Bari, in tutta la Puglia, come nel Materano, “campagne che sembrano bombardate, strade cittadine trasformate in corsi d’acqua, locali allagati. Ad Adelfia, le luminarie della festa patronale spazzate a terra, con grande rischio per l’incolumità dei cittadini”. Un vero bollettino di guerra per Loizzo, che nell’esprimere solidarietà agli agricoltori colpiti sollecita ogni possibile intervento a ristoro dei danni.

Alla pesante ipoteca negativa per l’agricoltura pugliese si aggiungono i dissesti idrogeologici e le ricadute sulla viabilità e nelle città. “Nessuna misura ordinaria o straordinaria va trascurata da parte delle Istituzioni e delle Amministrazioni, per garantire la sicurezza e il ritorno alla normalità, una volta cessata l’emergenza”, fa notare Loizzo.