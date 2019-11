Manfredonia. Clean up della scuola Madre Teresa: “Guerra all’inciviltà”

Uno stendipanni, un casco, diverse bottiglie di birra e di bibite, contenitori di detersivo, qualche batteria, un pigiama e persino uno slip. No, non siamo in un centro commerciale. Tutto questo non è che una piccola parte del ‘bottino’ di guerra di sabato 9 novembre, quando genitori e nonni armati di guanti e buste hanno passato al setaccio il cortile dell’ Istituto Comprensivo “Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta” di via Dante Alighieri.

Che dei bimbi dell’infanzia e della primaria possano produrre simili rifiuti è impensabile, pertanto non resta che constatare che le montagne d’immondizia che i volontari hanno accumulato a mano e con i rastrelli, per poi essere portate via dall’ASE, non sono che il prodotto di cittadini molto poco educati che hanno scambiato il giardino di una scuola per una discarica.

Inutile, dunque, prendersela con Saturno, con il Governo, con le mezze stagioni che non esistono più o con chi dovrebbe vigilare: qui c’è un serio problema di inciviltà ed i primi responsabili siamo noi manfredoniani.

Sabato mattina un’operazione faticosa e grandiosa è stata fatta per ripulire il cortile della scuola simbolo del quartiere Monticchio. Un lavoro che non va a sostituirsi a quello di chi è deputato a farlo, ma che vuole essere d’esempio alle nuove generazioni, affinché possano apprendere da subito il rispetto per gli spazi in comune e l’amore per la propria città.

Un doveroso grazie dalla scuola e dai genitori a Michele Pacillo, della Tormalina srl, per aver fornito il mezzo meccanico ed aiutato nell’operazione di clean up.

Prossimo appuntamento con le volontarie ed i volontari che vorranno aiutare a terminare il lavoro di pulizia, sabato 16 novembre, alle 8.30, presso l’ingresso della scuola Madre Teresa di Calcutta.

Maria Teresa Valente