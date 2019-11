Manfredonia. Traffico bloccato in viale Miramare per un tombino

: un’automobile è finita con una ruota dentro un tombino della fognatura il cui coperchio era saltato sotto la pressione dei liquami frammisti a escrementi umani che naturalmente sono scivolati nel mare appena qualche metro più giù.

Traffico interrotto con annessi e connessi da parte degli automobilisti costretti ad una sosta forzata protrattasi per qualche ora fino all’arrivo delle solite guardie ambientali Civilis col comandante Giuseppe Marasco, e quindi dei vigili urbani.

UNA SCENA horror alquanto diffusa in città, d’inverno come in estate in piena stagione tur istica, che si reitera da anni e in tanti anni mai si è pensato di intervenire tanto da parte delle autorità politiche-amministrative, che da quelle tecniche e sanitarie, per eliminare uno scempio ecologico, un attentato alla salute pubblica, uno sfregio alla città intollerabile.

M. Ap.