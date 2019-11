Mariagrazia Campo “Forum di pettegolezzi, la mia una esortazione a non farsi intimidire”

, 12 novembre 2019. ”Ho letto il resoconto giornalistico pubblicato dal giornale StatoQuotidiano sull’assemblea pubblica cittadina del Partito Democratico di Manfredonia . Penso (opinione condivisa da altri) che sia opportuna qualche precisazione riguardo al mio intervento, che potrebbe essere interpretato come una presa di posizione critica nei confronti delle diverse iniziative di cittadinanza attiva (Forum) che si stanno svolgendo in Città. É un rischio che non voglio correre, per il rispetto profondo che ho delle iniziative e dei loro promotori“.

Lo precisa sui social l’avvocato Mariagrazia Campo, già consigliera comunale del Partito Democratico di Manfredonia.

“Penso in particolare al Forum organizzato nei locali della Parrocchia della Sacra Famiglia, la cui prima riunione si è svolta Domenica scorsa e che, sono convinta, costituisce un luogo importante di riflessione critica ed elaborazione propositiva. E allora voglio precisare che il mio riferimento ai ‘forum di pettegolezzi’ era legato all’esortazione, agli amici presenti, a non farsi intimidire e scoraggiare dalle aggressioni gratuite nei commenti dei “forum” sui social.

Inoltre, non ho mai inteso affermare che la sede del Partito Democratico sia in città l’”unico” luogo utile di discussione ma solo rimarcare che la nostra comunità politica puó ancora offrire un contributo importante alla formazione di una classe dirigente profondamente rinnovata; e che se il nostro circolo vorrá avere un’utilitá dovrá farsi sede di confronto aperto e nuove progettualità”.