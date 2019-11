Meteo Puglia, generale attenuazione instabilità

Sulla base di quanto esposto, il Centro Funzionale Decentrato ha emanato un’ ALLERTA ARANCIONE per vento su tutto il territorio regionale e un’ ALLERTA GIALLA per rischio idrogeologico e per temporali su tutto il territorio regionale e per rischio idraulico su Bacini Lato e Lenne (PUG-E), dalle ore 20:00 di oggi, 12 novembre, per le successive 24 ore.