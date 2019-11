“Nastri del nulla”, Autorità Portuale “Attivi per una soluzione definitiva”

, 12 novembre 2019. “L’Autorità di Sistema ha esperito tutte le azioni amministrative, di propria competenza,. Il management dell’Ente è costantemente in contatto con ASI, Amministrazione Comunale e Capitaneria di Porto per addivenire, in tempi stretti, ad una soluzione definitiva“.

E’ quanto rende noto a StatoQuotidiano l’ufficio comunicazione della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, relativamente all’attuale situazione dei nastri trasportatori di Manfredonia.

StatoQuotidiano ha pubblicato un recente testo per fare il punto della situazione. Il punto su un impianto presente da circa mezzo secolo nel Bacino Alti Fondali senza servire a nulla. L’unico dato correlabile ai nastri è infatti il procedimento penale che si concluse con 4 condanne e 5 assoluzioni dopo una sentenza della Corte d’Appello di Bari, del 25 maggio 2010, i cui magistrati – dopo circa 2 ore e 30 di camera di consiglio – riformarono il verdetto del Tribunale di Foggia che, il 22 aprile 2004, condannò i 9 imputati a pene da 4 a 6 anni, con l’assoluzione di altri 7.

L’accusa principale: “dal manager della Emit di Milano (l’Emit fu l’impresa che vinse l’appalto al tempo del Consorzio Asi, 78 miliardi di lire) l’obbligo di una tangente pari a 5 miliardi di lire” per “evitare intralci nei lavori” per “il primo lotto dei nastri trasportatori”.

L’azione di Ugo Patroni Griffi per il rilancio del Bacino Alti Fondali

“Via i nastri trasportatori dal Porto di Manfredonia“, per il rilancio del Bacino “Alti Fondali” e per una sua ricollocazione “al centro di un nuovo hub portuale”. Così si era espresso 1 anno fa Ugo Patroni Griffi, attuale presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, di cui fanno parte i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli (in carica dal 10 aprile 2017, Griffi resterà in carica, da decreto, fino all’aprile 2021).

In una precedente intervista, Griffi aveva auspicato una “collaborazione del consorzio Asi e del Comune di Manfredonia“, il cui Consiglio comunale, come risaputo, è stato sciolto di recente per infiltrazioni della criminalità organizzata. “Un monumento allo spreco”, aveva detto il presidente parlando dei “Nastri”, definiti “d’oro” per vicende delle quali se ne parlerà in seguito.

La situazione ad oggi, 12 novembre 2019

“L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in da subito ha affrontato la problematica connessa ai nastri trasportatori del BAF di Manfredonia“, si rende noto a StatoQuotidiano.

“Recuperare il bandolo della matassa, soprattutto sotto il profilo amministrativo, si è dimostrato alquanto ostico, poiché abbiamo riscontrato evidenti carenze di documentazione“.

“Nel gennaio 2018 l’Ente portuale, non avendo fra l’altro rinvenuto documenti/atti relativi all’occupazione demaniale in essere, ha deciso di invitare il Consorzio ASI a provvedere allo sgombero, dandone opportuna notizia anche alla Regione Puglia, al Comun di Manfredonia e alla Capitaneria di Porto (per ulteriore riscontro si legga il documento allegato che ha data 17/1/2018)”.

In risposta a tale nota, l’ASI ha con nota del 19/1/2018 l’ASI trasmesso il nulla-osta all’esecuzione delle opere, comunicando di aver dato mandato agli uffici di nominare una Commissione tecnica per verificare “la necessità di procedere alla rimozione ovvero la possibilità di un utilizzo degli stessi” (vedasi allegato); “tuttavia, dei lavori di tale Commissione a tutt’oggi l’AdSP MAM non ha avuto notizie”.

“Il Commissario straordinario del comune ha, recentemente, ha richiesto ulteriore termine per definire la posizione del consorzio”.

“Come si rileva, pertanto, l’Autorità di Sistema ha esperito tutte le azioni amministrative, di propria competenza, finalizzate a risolvere definitivamente la situazione. Il management dell’Ente è costantemente in contatto con ASI, Amministrazione Comunale e Capitaneria di Porto per addivenire, in tempi stretti, ad una soluzione definitiva”.

Si attendono aggiornamenti e, benché a rischio apoteosi del qualunquismo, si attende anche “Un mondo migliore“. Come la canzone del Blasco, nel cui video appaiono proprio i Nastri trasportatori di Manfredonia.